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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Завод «Шихан» в Башкортостане модернизируют

Завод «Шихан» в Башкортостане модернизируют

7 июня 2024, 11:53
Фото: 1MI
Кроме того, на предприятии планируют открыть дополнительные линии розлива и упаковки.

Об этом стало известно во время встречи руководителя республики Радия Хабирова с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом и президентом «Объединенных Пивоварен» Оразом Дурдыевым на форуме в Петербурге.

В планах и ремонт эксплуатируемых помещений с обновлением рабочего оборудования. Также регион заключил долгосрочные контракты с местными сельхозпроизвродителями на поставку ячменя. Таким образом удастся увеличить загрузку завода в Стерлитамаке с имеющихся 50 до 100%. Кроме того, Башкортостан выразил готовность поставлять свое сырье и для других предприятий компании. А это 8 производств в стране.

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#Общество#Экономика#Бизнес#Башкирия#Башкортостан#Стерлитамакский район#Республика Башкортостан#ПЭМФ-2024
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