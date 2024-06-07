Завод «Шихан» в Башкортостане модернизируют

В планах и ремонт эксплуатируемых помещений с обновлением рабочего оборудования. Также регион заключил долгосрочные контракты с местными сельхозпроизвродителями на поставку ячменя. Таким образом удастся увеличить загрузку завода в Стерлитамаке с имеющихся 50 до 100%. Кроме того, Башкортостан выразил готовность поставлять свое сырье и для других предприятий компании. А это 8 производств в стране.