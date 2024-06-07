Зарплаты в Башкирии выросли на 49%

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:59
За последние пять месяцев в Башкирии появилось более 5 300 вакансий в области гостиничного бизнеса и общепита. И это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в HH.
Наибольший спрос сейчас на поваров, уборщиц и хостес. При этом зарплаты тоже подросли: в среднем кандидатам предлагают 35 000 рублей.
В гостиницах и ресторанах Башкирии востребованы специалисты разных уровней. В топ самых высокооплачиваемых профессий вошел менеджер по туризму — ему в среднем готовы платить 60 000 рублей. Здесь рост предлагаемой в вакансия заработной платы составил 49%.
С приближением летнего сезона работодатели стали активнее набирать персонал. Так, в мае количество вакансий для официантов, барменов и бариста выросло на 21% по сравнению с началом года. Также на 20% увеличилось число предложений для хостес и на 16% для уборщиц.
В целом, рынок труда в сфере общепита и гостиничного бизнеса Башкирии переживает подъем. Компании активно расширяются и ищут сотрудников, а кандидаты могут претендовать на более высокую зарплату, считают авторы обзора.