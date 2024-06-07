Зачинщика драки с пенсионерами в Башкирии посадили под домашний арест

Напомним, ранее в сети распространилось видео, на котором 61-летний мужчина устраивает словесную перепалку с компанией пенсионеров, сидевшей на лавочках перед подъездом. В какой-то момент агрессивный мужчина выхватывает трость у пожилого оппонента и начинает размахивать ей. Затем владелец изделия забирает его назад и наносит удар обидчику, за что получает множественные удары по разным частям тела.