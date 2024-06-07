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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Зачинщика драки с пенсионерами в Башкирии посадили под домашний арест

Зачинщика драки с пенсионерами в Башкирии посадили под домашний арест

7 июня 2024, 16:23
Фото: Следком
Жителя Нефтекамска, устроившего драку с шестидесятилетним горожанином, поместили под домашний арест. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Напомним, ранее в сети распространилось видео, на котором 61-летний мужчина устраивает словесную перепалку с компанией пенсионеров, сидевшей на лавочках перед подъездом. В какой-то момент агрессивный мужчина выхватывает трость у пожилого оппонента и начинает размахивать ей. Затем владелец изделия забирает его назад и наносит удар обидчику, за что получает множественные удары по разным частям тела.

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Как сообщал Mkset, на зачинщика драки на днях завели дело. Под домашним арестом он пробудет два месяца.

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#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Нефтекамск
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