Выставка «Наука в лицах» стартовала на площадке ПМЭФ

Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость таких проектов, как «Наука в лицах», для достижения целей Десятилетия науки и технологий. Он отметил, что Десятилетие стало ярким событием, собравшим более 30 миллионов участников. Интерес жителей России к науке усиливается благодаря скоординированным усилиям по популяризации достижений молодых ученых, которые формируют будущее. Президент России неоднократно подчеркивал необходимость создания возможностей для реализации талантов, и выставка является ярким примером такой реализации в конкретных научных открытиях и проектах. Участники этой программы могут стать образцом для подражания для тысяч школьников, которые хотят связать свою жизнь с наукой. Об этом пишет newsNN.