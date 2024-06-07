Выставка «Наука в лицах» стартовала на площадке ПМЭФ

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Эти специалисты являются лауреатами премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год.
Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость таких проектов, как «Наука в лицах», для достижения целей Десятилетия науки и технологий. Он отметил, что Десятилетие стало ярким событием, собравшим более 30 миллионов участников. Интерес жителей России к науке усиливается благодаря скоординированным усилиям по популяризации достижений молодых ученых, которые формируют будущее. Президент России неоднократно подчеркивал необходимость создания возможностей для реализации талантов, и выставка является ярким примером такой реализации в конкретных научных открытиях и проектах. Участники этой программы могут стать образцом для подражания для тысяч школьников, которые хотят связать свою жизнь с наукой. Об этом пишет newsNN.
Дмитрий Чернышенко также отметил, что эффективность мероприятий Десятилетия науки и технологий подтверждают результаты исследований: 65% опрошенных родителей хотели бы, чтобы их дети выбрали путь в российской науке. Он подчеркнул, что отношение российского бизнеса к науке тоже меняется.
Выставка «Наука в лицах» является частью инициативы «Наука рядом», проводимой в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. Она проводится при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.