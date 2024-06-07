Внешнеторговый оборот Башкирии с Индией вырос в четыре раза

— За январь–март текущего года объем экспортных поставок из Башкортостана в Индию вырос в 4,7 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — При этом по итогам 2023 года Индия заняла в рейтинге стран-партнеров 12 место по внешнеторговому обороту с долей 2,1%, а основа экспортных поставок из нашей республики в данную страну на 40,5% была представлена продукцией химической промышленности, каучука, на 23% — машиностроительной продукцией. Также мы поставляли топливно-энергетические товары, продовольственные товары, прочие товары, металлы и изделия из них, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.