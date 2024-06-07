Внешнеторговый оборот Башкирии с Индией вырос в четыре раза

Posted 7 июня, 09:01
Published 7 июня, 09:01
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
— За январь–март текущего года объем экспортных поставок из Башкортостана в Индию вырос в 4,7 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — При этом по итогам 2023 года Индия заняла в рейтинге стран-партнеров 12 место по внешнеторговому обороту с долей 2,1%, а основа экспортных поставок из нашей республики в данную страну на 40,5% была представлена продукцией химической промышленности, каучука, на 23% — машиностроительной продукцией. Также мы поставляли топливно-энергетические товары, продовольственные товары, прочие товары, металлы и изделия из них, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.
Маргарита Болычева сообщила, что Башкирия заинтересована в наращивании объемов экспорта в Индию нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, машиностроительной продукции. Приоритетными направлениями по импорту являются продукция химической промышленности, каучук, продукты питания, металлы и изделия из них. В области инвестиционного сотрудничества республик актуальны фармацевтика, машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство.
Для предпринимателей, заинтересованных в развитии партнерских отношений с Индией, 11 июня в 13:00 состоится экспортная онлайн-консультация об особенностях сертификации, регистрации продукции и интеллектуальной собственности для экспорта в Индию. В ходе вебинара участникам также расскажут о доступных услугах Российского экспортного центра при работе с индийским рынком.
В топ-10 стран-контрагентов Башкирии по внешнеторговому обороту в 2023 году вошли Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, ОАЭ, Латвия, Кыргызстан, Германия, Нидерланды.