В Уфе в середине июня пройдет всероссийская акция «Вода России»

Posted 7 июня, 06:44
Published 7 июня, 06:44
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В этот день от мусора очистят берега реки Белой вдоль тропы здоровья возле спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». Весь необходимый инвентарь для уборки выдадут на месте. На площадке, расположенной в 500 м на север от входа на тропу здоровья, также будут организованы различные активности экологической направленности, соревнования семейных команд.
Сбор участников запланирован на 11:00. Начало акции — в 12:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону 279-05-90. Также у каждого, вне зависимости от места проживания, есть возможность принести пластиковые карты, крышки, батарейки и пакеты и сдать их на переработку.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.