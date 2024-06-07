В Уфе в середине июня пройдет всероссийская акция «Вода России»

В этот день от мусора очистят берега реки Белой вдоль тропы здоровья возле спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». Весь необходимый инвентарь для уборки выдадут на месте. На площадке, расположенной в 500 м на север от входа на тропу здоровья, также будут организованы различные активности экологической направленности, соревнования семейных команд.