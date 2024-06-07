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Posted 7 июня, 11:48

Published 7 июня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Бирске завершают строительство системы водоснабжения

В Бирске завершают строительство системы водоснабжения

7 июня 2024, 11:48

В Бирске завершают строительство системы водоснабжения

Новую систему водоснабжения запустят в Бирске Республики Башкортостан до конца осени. Объект возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

— На данный момент выполнено около 90% всех работ по строительству объектов водоснабжения в городе Бирске. Предстоит проложить последние метры трубопровода, общая протяженность которого — 44 километра, выполнить технологическое присоединение к сетям и провести пусконаладочные работы. До конца осени планируется ввести объект в эксплуатацию, благодаря чему более 26 тысяч жителей Бирска будут обеспечены качественной водой, соответствующей нормативам, — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Работы по строительству системы водоснабжения Бирска стартовали в 2022 году. Проектом предусмотрено строительство 12 новых водозаборных скважин с насосными станциями первого и второго подъемов, станции очистки воды, резервуаров чистой воды, а также магистральных водоводов.

Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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