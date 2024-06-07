В Бирске завершают строительство системы водоснабжения

— На данный момент выполнено около 90% всех работ по строительству объектов водоснабжения в городе Бирске. Предстоит проложить последние метры трубопровода, общая протяженность которого — 44 километра, выполнить технологическое присоединение к сетям и провести пусконаладочные работы. До конца осени планируется ввести объект в эксплуатацию, благодаря чему более 26 тысяч жителей Бирска будут обеспечены качественной водой, соответствующей нормативам, — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.