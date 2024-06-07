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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Башкортостане появится портал для взаимодействия бизнеса и власти

В Башкортостане появится портал для взаимодействия бизнеса и власти

7 июня 2024, 12:04
Фото: 1MI
Опыт по созданию такого сервиса республика планирует перенять у Москвы. Соглашение намерениях работать в этом направлении подписали сегодня на международном экономическом форуме в Петербурге. Подписи под документом поставили Сергей Собянин и Радий Хабиров.

Аналогичный портал уже действует в Москве. Он помогает решить проблемы инвесторов и рассмотреть имеющиеся у них предложения.

Механизм аботы достаточно прост: лицу достаточно оформить сообщение с идеей, после чего доекумент направят в профильный орган исполнительной власти. Уже в течение 10 дней автор инициативы получит ответ.

Также представители бизнеса смогут сообщить об имеющихся проблемах, а ответственные лица помогут в решении вопроса.

#Общество#Экономика#Бизнес#Башкортостан#Инвестиции#Республика Башкортостан#ПМЭФ
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