В Башкортостане появится портал для взаимодействия бизнеса и власти

Аналогичный портал уже действует в Москве. Он помогает решить проблемы инвесторов и рассмотреть имеющиеся у них предложения.



Механизм аботы достаточно прост: лицу достаточно оформить сообщение с идеей, после чего доекумент направят в профильный орган исполнительной власти. Уже в течение 10 дней автор инициативы получит ответ.



Также представители бизнеса смогут сообщить об имеющихся проблемах, а ответственные лица помогут в решении вопроса.