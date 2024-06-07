В Башкирии заплатят за тепло летом

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В соответствии с указом правительства Республики Башкортостан №123 от 3 апреля 2024 года, для зданий, где отсутствует общедомовой прибор учета тепла (ОДПУ ТЭ), было решено взимать плату за отопление в течение 8 месяцев — с сентября по апрель. Это означает, что жители таких домов будут платить за услугу «отопление» в соответствии с объемом потребления тепловой энергии за указанный период, сообщает Министерство ЖКХ Башкирии.
Это постановление не влияет на временные рамки предоставления тепла или его отключения. График подачи тепловой энергии определяется решениями местных органов самоуправления. Следовательно, изменения затрагивают только метод расчета и уточнение периода начисления платежей.
После завершения отопительного сезона 2023–2024 годов последние начисления за услугу «отопление» были подготовлены к маю. Это означает, что жильцы зданий, оплачивающих услуги по отоплению помещений по нормативам потребления, получат квитанции в начале июня 2024 года. Обычно коммунальные квитанции рассылают потребителям во второй половине месяца. Следует помнить, что старт предыдущего отопительного сезона состоялся 12 октября 2023 года.
Как отмечают в МинЖКХ РБ, новая система оплаты за отопление в Республики Башкортостан создана для обеспечения более прозрачного и единого механизма расчетов для всех жителей, особенно в домах без общедомовых приборов учета тепла.