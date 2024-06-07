В Башкирии заплатят за тепло летом

В соответствии с указом правительства Республики Башкортостан №123 от 3 апреля 2024 года, для зданий, где отсутствует общедомовой прибор учета тепла (ОДПУ ТЭ), было решено взимать плату за отопление в течение 8 месяцев — с сентября по апрель. Это означает, что жители таких домов будут платить за услугу «отопление» в соответствии с объемом потребления тепловой энергии за указанный период, сообщает Министерство ЖКХ Башкирии.