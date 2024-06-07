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Published Сегодня, 04:42

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Уфимец обманул горожан на ₽2 млн

Уфимец обманул горожан на ₽2 млн

7 июня 2024, 04:42
Фото: 1MI
Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в мошенничестве.

Согласно информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, начиная с января 2021 года до сентября 2022 года, осужденный разместил объявления на сайте о предоставлении услуг по приобретению строительных материалов. Получив более ₽1,3 млн от восьми человек без намерения выполнить свои обязательства: он оставил за собой лишь разочарованных клиентов и ущемленные карманы.

Но это еще не все. В период с октября по декабрь 2019 года тот же злоумышленник получил от одной женщины более ₽1 млн за покупку офисного помещения, которое фактически находилось в аренде у его матери. Применив тот же метод обмана, он распорядился этой крупной суммой на свое усмотрение.

Подсудимый не испытывает чувства вины перед потерпевшими и сохраняет безразличное отношение к последствиям своих действий, несмотря на то, что ранее был судим за подобные преступления.

В итоге Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор подсудимому — 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на него возложена ответственность возместить нанесенный ущерб потерпевшим.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обман#Инциденты
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