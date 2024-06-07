Уфимец обманул горожан на ₽2 млн

Но это еще не все. В период с октября по декабрь 2019 года тот же злоумышленник получил от одной женщины более ₽1 млн за покупку офисного помещения, которое фактически находилось в аренде у его матери. Применив тот же метод обмана, он распорядился этой крупной суммой на свое усмотрение.