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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Центр Уфы встал из-за аварии с автобусами

Центр Уфы встал из-за аварии с автобусами

7 июня 2024, 14:05
Фото: соцсети
В центре Уфы авария с двумя автобусами «Башавтотранса» усугубила и без того нелёгкий час пик. Кадрами инцидента поделились в соцсетях очевидцы.

Судя по фото, авария случилась на перекрёстке улиц Цюрупы и Пушкина. Как рассказывают водители, на участке дороги образовалась серьёзная пробка.

Фото: скриншот 2ГИС
— Гонят, как не в себя, вот и результат! — возмущаются горожане в соцсетях.
— Это что за трасса гоночная, власти поговорите уже с водителями башавтотранса, — гласит другой комментарий.

В целом по городу по версии портала «Яндекс Карты» пробки оцениваются в пять баллов.

#Происшествия#Город#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ГАИ#Инциденты
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