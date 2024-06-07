Центр Уфы встал из-за аварии с автобусами

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Судя по фото, авария случилась на перекрёстке улиц Цюрупы и Пушкина. Как рассказывают водители, на участке дороги образовалась серьёзная пробка.
— Гонят, как не в себя, вот и результат! — возмущаются горожане в соцсетях.
— Это что за трасса гоночная, власти поговорите уже с водителями башавтотранса, — гласит другой комментарий.
В целом по городу по версии портала «Яндекс Карты» пробки оцениваются в пять баллов.