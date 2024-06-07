Центр Уфы встал из-за аварии с автобусами

В центре Уфы авария с двумя автобусами «Башавтотранса» усугубила и без того нелёгкий час пик. Кадрами инцидента поделились в соцсетях очевидцы.

Судя по фото, авария случилась на перекрёстке улиц Цюрупы и Пушкина. Как рассказывают водители, на участке дороги образовалась серьёзная пробка. Фото: скриншот 2ГИС — Гонят, как не в себя, вот и результат! — возмущаются горожане в соцсетях. — Это что за трасса гоночная, власти поговорите уже с водителями башавтотранса, — гласит другой комментарий. В целом по городу по версии портала «Яндекс Карты» пробки оцениваются в пять баллов.