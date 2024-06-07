Семьи Башкирии получат налоговый кэшбэк

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Государственное Собрание Республики Башкортостан одобрило проект федерального закона, который предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц. Таким образом, граждане с высоким доходом будут облагаться более новыми налоговыми ставками. Для тех, кто зарабатывает менее 200 000 рублей в месяц, ставка останется на прежнем уровне в 13%. Для более высоких доходов ставка НДФЛ изменится — от 15% до 22%.
Кроме того, изменения предусматривают снижение налоговой нагрузки на малообеспеченные семьи с двумя и более детьми. Если средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, то уплаченный НДФЛ будет частично возвращен в размере 7%.
То есть по итогу с таких семей будет взыматься налог в виде 6%.
Этот «налоговый кэшбек» коснется около половины семей с двумя и более детьми, а средства для его осуществления будут предоставлены из федерального бюджета, отмечают в Курултае.
Планируется, что в результате модернизации налоговой системы Республика получит дополнительные ресурсы в виде субсидий и субвенций, которые будут направлены на социальные программы, экономическое развитие и реализацию национальных проектов.