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Семьи Башкирии получат налоговый кэшбэк

Семьи Башкирии получат налоговый кэшбэк

7 июня 2024, 07:51
Фото: 1MI
Депутаты регионального парламента одобрили введение прогрессивной шкалы налогов и предусмотрели меры защиты семей с двумя и более детьми.

Государственное Собрание Республики Башкортостан одобрило проект федерального закона, который предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц. Таким образом, граждане с высоким доходом будут облагаться более новыми налоговыми ставками. Для тех, кто зарабатывает менее 200 000 рублей в месяц, ставка останется на прежнем уровне в 13%. Для более высоких доходов ставка НДФЛ изменится — от 15% до 22%.

Кроме того, изменения предусматривают снижение налоговой нагрузки на малообеспеченные семьи с двумя и более детьми. Если средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, то уплаченный НДФЛ будет частично возвращен в размере 7%.
То есть по итогу с таких семей будет взыматься налог в виде 6%.

Этот «налоговый кэшбек» коснется около половины семей с двумя и более детьми, а средства для его осуществления будут предоставлены из федерального бюджета, отмечают в Курултае.

Планируется, что в результате модернизации налоговой системы Республика получит дополнительные ресурсы в виде субсидий и субвенций, которые будут направлены на социальные программы, экономическое развитие и реализацию национальных проектов.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Экономика#Башкортостан#Многодетные семьи#Новости Башкирии#Новости Уфы#Налог
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