Семьи Башкирии получат налоговый кэшбэк

Кроме того, изменения предусматривают снижение налоговой нагрузки на малообеспеченные семьи с двумя и более детьми. Если средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, то уплаченный НДФЛ будет частично возвращен в размере 7%.

То есть по итогу с таких семей будет взыматься налог в виде 6%.