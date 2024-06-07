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Updated Сегодня, 13:38

РЭО, Сбер и Псковская область будут сотрудничать в сфере экологии

РЭО, Сбер и Псковская область будут сотрудничать в сфере экологии

7 июня 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО.

Документ был подписан 7 июня на ПМЭФ-2024. Денис Буцаев рассказал, что объединённые усилия трёх сторон, поставивших подписи под соглашением, помогут создать в регионе более современную инфраструктуру обращения с отходами. Также он рассказал, что строительство уже идёт, генеральным подрядчиком выступает «дочка» РЭО — «Экоцифра», пишет gorod55.ru.

По словам Михаила Ведерникова, после введения в эксплуатацию нового комплекса все полигоны ТКО в регионе закроют и рекультивируют. Он отметил, что сфера обращения с отходами — довольно сложный вопрос для любого региона России. Соглашение со Сбером и РЭО нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области по федеральному проекту.

В свою очередь, Александр Ведяхин заявил, что Сбербанк готов рассмотреть возможность финансирования проектов в области обращения с ТКО. Он выразил надежду, что результатом трёхстороннего сотрудничества станет улучшение экологической ситуации как в регионе, так и в целом по России.

Напомним, РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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