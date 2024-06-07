РЭО, Сбер и Псковская область будут сотрудничать в сфере экологии

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Документ был подписан 7 июня на ПМЭФ-2024. Денис Буцаев рассказал, что объединённые усилия трёх сторон, поставивших подписи под соглашением, помогут создать в регионе более современную инфраструктуру обращения с отходами. Также он рассказал, что строительство уже идёт, генеральным подрядчиком выступает «дочка» РЭО — «Экоцифра», пишет gorod55.ru.
По словам Михаила Ведерникова, после введения в эксплуатацию нового комплекса все полигоны ТКО в регионе закроют и рекультивируют. Он отметил, что сфера обращения с отходами — довольно сложный вопрос для любого региона России. Соглашение со Сбером и РЭО нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области по федеральному проекту.
В свою очередь, Александр Ведяхин заявил, что Сбербанк готов рассмотреть возможность финансирования проектов в области обращения с ТКО. Он выразил надежду, что результатом трёхстороннего сотрудничества станет улучшение экологической ситуации как в регионе, так и в целом по России.
Напомним, РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.