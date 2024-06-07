РЭО, Сбер и Псковская область будут сотрудничать в сфере экологии

По словам Михаила Ведерникова, после введения в эксплуатацию нового комплекса все полигоны ТКО в регионе закроют и рекультивируют. Он отметил, что сфера обращения с отходами — довольно сложный вопрос для любого региона России. Соглашение со Сбером и РЭО нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области по федеральному проекту.