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РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» займутся развитием системы сбора и утилизации ОЭЭО

7 июня 2024, 17:21
Гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о совершенствовании системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Документ был подписан 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет inkazan.ru.

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что с 2023 года были введены новые правила утилизации ОЭЭО. Они предусматривают утилизацию электроники на 85 процентов. Предприятия-утилизаторы должны обладать необходимыми мощностями. Кроме этого, для них требуется обязательное оснащение системой весового контроля. Данная работа ведется в рамках развития института расширенной ответственности производителей (РОП). Еще одним шагом по совершенствованию системы сбора и утилизации ОЭЭО является подписание соглашения с АО «Акрон Холдинг» и правительством Подмосковья. Стороны будут совместно заниматься формированием сети пунктов сбора отходов электроники, сказал генеральный директор РЭО.

Заключенное на ПМЭФ соглашение предусматривает развитие на территории Подмосковья сети пунктов приема вторсырья и сбора ОЭЭО. Уточняется, что такие пункты будут работать в формате экотакси, экобоксов, мегабаков и т. д. Конкретные идеи по стимулированию сбора отходов электроники будут указаны в дорожной карте, которую подготовят в течение девяноста дней после подписания.

Участники соглашения отметили важность системного взаимодействия с регоператорами в области извлечения ОЭЭО из бытовых отходов.

Кроме этого, будет рассмотрен вариант утилизации на площадках «Акрон Холдинга» отходов электроники, образующихся на муниципальных и государственных предприятиях. Отметим, что насчитывается более тридцати производственных предприятий холдинга в разных субъектах страны, включая Московскую область.

Напомним, РЭО выступает экологическим партнером ПМЭФ-2024. Мероприятие проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге.

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