РЭО, Подмосковье и «Акрон Холдинг» займутся развитием системы сбора и утилизации ОЭЭО

Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что с 2023 года были введены новые правила утилизации ОЭЭО. Они предусматривают утилизацию электроники на 85 процентов. Предприятия-утилизаторы должны обладать необходимыми мощностями. Кроме этого, для них требуется обязательное оснащение системой весового контроля. Данная работа ведется в рамках развития института расширенной ответственности производителей (РОП). Еще одним шагом по совершенствованию системы сбора и утилизации ОЭЭО является подписание соглашения с АО «Акрон Холдинг» и правительством Подмосковья. Стороны будут совместно заниматься формированием сети пунктов сбора отходов электроники, сказал генеральный директор РЭО.