Радий Хабиров встретился с Послом Ирана в России

Руководитель республики отметил, что взаимоотношения Башкортостана и Ирана сейчас вышли на принципиально новый уровень и пригласил коллег на знаковые для региона мероприятия. Уже через месяц в столице запланировано открытие Евразийского музея кочевых организаций, а в конце августа 450-летие Уфы.



Казем Джалали, в свою очередь, поделился: он до сих пор вспоминает теплый прием, который ему оказали в Башкортостане, во время прошлого визита. И отметил, что Иран и республика имеют много общего. А это прекрасная возможность переходить на новый уровень сотрудничества.