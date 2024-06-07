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Радий Хабиров встретился с Послом Ирана в России

Радий Хабиров встретился с Послом Ирана в России

7 июня 2024, 07:17
Фото: Олег Яровиков / пресс-служба правительства РБ
Радий Хабиров встретился с Послом Ирана в России Каземом Джалали. Разговор состоялся в рамках международного экономического форума, который проходит в эти дни в Петербурге.

Руководитель республики отметил, что взаимоотношения Башкортостана и Ирана сейчас вышли на принципиально новый уровень и пригласил коллег на знаковые для региона мероприятия. Уже через месяц в столице запланировано открытие Евразийского музея кочевых организаций, а в конце августа 450-летие Уфы.

Казем Джалали, в свою очередь, поделился: он до сих пор вспоминает теплый прием, который ему оказали в Башкортостане, во время прошлого визита. И отметил, что Иран и республика имеют много общего. А это прекрасная возможность переходить на новый уровень сотрудничества.

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#Евгения Андреева#Общество#Башкирия#Республика Башкортостан
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