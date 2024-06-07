Пьяная езда на «Lexus» закончилась трагедией на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Прокуратура Дуванского района передала в суд дело о смертельном ДТП на трассе в Башкирии, произошедшем этой весной. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемый в аварии водитель уже признал свою вину.
Авария со смертельным исходом произошла в апреле 2024 года на трассе «Бирск-Тастуба-Сатка». Обвиняемый тогда сел пьяным за руль «Lexus TS 300». На иномарке он врезался во встречный автомобиль «ВАЗ 211101». Итогом аварии стала гибель пассажира «Lexus»: он умер в больнице.
Водителю иномарки предъявлено обвинение в пьяном ДТП со смертельным исходом. Согласно санкциям статьи УК РФ наказание за это преступление может составлять до 12 лет лишения свободы.