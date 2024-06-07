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Updated Сегодня, 12:28

Пьяная езда на «Lexus» закончилась трагедией на трассе в Башкирии

Пьяная езда на «Lexus» закончилась трагедией на трассе в Башкирии

7 июня 2024, 12:16
Фото: 1MI
Водитель солидного автомобиля сел за руль после спиртного и стал виновником смертельного ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Прокуратура Дуванского района передала в суд дело о смертельном ДТП на трассе в Башкирии, произошедшем этой весной. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемый в аварии водитель уже признал свою вину.

Авария со смертельным исходом произошла в апреле 2024 года на трассе «Бирск-Тастуба-Сатка». Обвиняемый тогда сел пьяным за руль «Lexus TS 300». На иномарке он врезался во встречный автомобиль «ВАЗ 211101». Итогом аварии стала гибель пассажира «Lexus»: он умер в больнице.

Водителю иномарки предъявлено обвинение в пьяном ДТП со смертельным исходом. Согласно санкциям статьи УК РФ наказание за это преступление может составлять до 12 лет лишения свободы.

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