Пьяная езда на «Lexus» закончилась трагедией на трассе в Башкирии

Авария со смертельным исходом произошла в апреле 2024 года на трассе «Бирск-Тастуба-Сатка». Обвиняемый тогда сел пьяным за руль «Lexus TS 300». На иномарке он врезался во встречный автомобиль «ВАЗ 211101». Итогом аварии стала гибель пассажира «Lexus»: он умер в больнице.