Председатель ФОМС Баланин: Цифровая трансформация расширяет возможности ОМС

Председатель ФОМС рассказал, что в 2023 году профилактический медицинский осмотр прошли 82,1 миллиона россиян из 108,5 миллиона проинформированных. В этом году профилактические мероприятия прошли 35 миллионов человек из 52 миллионов проинформированных. Баланин уточнил, что данные за 2024 год актуальны по состоянию на начало мая.