Председатель ФОМС Баланин: Цифровая трансформация расширяет возможности ОМС

Posted Сегодня, 10:40
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Помимо этого, появление такой системы позволит повысит эффективность и прозрачность системы обязательного медицинского страхования в России.
На сессии XXVII Петербургского международного экономического форума председатель ФФОМС Илья Баланин рассказал, что в российских субъектах информационные системы разрабатывались разными исполнителями, которые применяли различные технологии. На текущий момент ключевая задача фонда сводится к тому, чтобы перевести функциональность систем, разработанных в регионах, на федеральный уровень, а также собрать накопленные ими сведения в единую систему, передает ria.ru.
С начала декабря 2022 года ФОМС занялся формированием цифровых полисов ОМС с внедрением Федерального единого регистра застрахованных (ЕРЗ) лиц. Сейчас более семнадцати миллионов жителей России имеют полисы исключительно в цифровом виде.
Баланин рассказали о появлении цифрового медицинского профиля пациента (ЦМП) — гибридного хранилища информации, которая собирается из разных источников. ЦМП содержит сведения о страховании, электронных медицинских картах и медпомощи, которую получал пациент. Наличие ЦМП дает возможность определения категории рисков для каждого гражданина.
Помимо этого, централизованное хранение в ЦМП обеспечит доступ для всех профессиональных участников домена к сведениям, касающимся здоровья пациента. В некоторых случаях это бывает просто необходимо. Например, когда ситуация неотложная и полная картина о здоровье пациента может быть жизненно важной.
Председатель ФОМС рассказал, что в 2023 году профилактический медицинский осмотр прошли 82,1 миллиона россиян из 108,5 миллиона проинформированных. В этом году профилактические мероприятия прошли 35 миллионов человек из 52 миллионов проинформированных. Баланин уточнил, что данные за 2024 год актуальны по состоянию на начало мая.
С этого года в тарифы ОМС были включены расходы по получению так называемого второго мнения от искусственного интеллекта при проведении анализа результатов маммограмм. За первые четыре месяца 2024 года ИИ проанализировал 15 процентов маммограмм от общего количества результатов проведенных обследований.
Илья Баланин отметил устойчивую тенденцию к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений. ФОМС совместно с Минздравом России рассматривает варианты распространения возможностей ИИ на новые направления. Председатель ФОМС напомнил, что в настоящее время фонд работает над программой госгарантий на следующий год.