ППК «РЭО» и «Акрон Холдинг» создадут в Нижегородской области экопредприятие

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Соответствующее соглашение было заключено на полях Петербургского международного экономического форума 7 июня. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, построение экономики замкнутого цикла предполагает максимальное вовлечение вторичных ресурсов в оборот. Для того чтобы извлекать ценные фракции из таких отходов, необходимо наладить систему их сбора и утилизации. При этом нужно учитывать, что многокомпонентные отходы электроники и электротехники требуют тщательного подхода и профессионализма.
Он также отметил, что в рамках заключенного соглашения с Нижегородской областью и «Акрон Холдингом» будет осуществляться деятельность по созданию и развитию комплексной инфраструктуры по обращению с отходами электроники и электротехники в регионе, в том числе намечено строительство высокотехнологичного предприятия по утилизации.
Организация новой системы сбора и утилизации отходов электрического и электронного оборудования отвечает задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Это также даст новые рабочие места в регионе.
Глеб Никитин рассказал, что в последнее время в регионе образуется около 34 тыс. тонн отходов электронного и электрического оборудования, однако предприятий по переработке электроники нет, поэтому большая часть таких отходов не утилизируется должным образом. Как только проект будет запущен, в регионе появится современное предприятие, которое сможет перерабатывать до 50% таких отходов.
«Мощности предприятия позволят охватить переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Наша область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места», — заявил он.
Планируемая мощность предприятия — до 36 тыс. тонн в год. Объем инвестиции в проект — 1,2 — 1,6 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется создать до 75 новых рабочих мест.
Павел Морозов отметил, что сегодня Нижегородская область является лидером по внедрению экологических практик и руководство региона проявляет активность в направлении совершенствования системы обращения с отходами.
«Уверен, новое утилизационное предприятие даст дополнительные возможности в достижении регионом показателей, обозначенных нацпроектом „Экология“, — отметил он.