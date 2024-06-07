ППК «РЭО» и «Акрон Холдинг» создадут в Нижегородской области экопредприятие

Он также отметил, что в рамках заключенного соглашения с Нижегородской областью и «Акрон Холдингом» будет осуществляться деятельность по созданию и развитию комплексной инфраструктуры по обращению с отходами электроники и электротехники в регионе, в том числе намечено строительство высокотехнологичного предприятия по утилизации.