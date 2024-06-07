Ночных мажоров в Уфе сдали свидетели

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Чат-бот Госавтоинспекции получил тревожное сообщение о том, что водитель автомобиля BMW перевозит пассажира, который высунулся из люка машины. Информация сразу же была передана сотрудникам Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России поУфе.
В результате оперативных действий дорожный патруль установил личность водителя — им оказался 20-летний житель Уфы. Инспекторы обнаружили, что нарушитель управлял незарегистрированным транспортом без полиса ОСАГО.
Но это были не единственные нарушения. Нарушитель перевозил своего пассажира самым опасным образом — высунувшись из люка автомобиля. Такое безрассудное поведение угрожало жизни и здоровью пассажира.
В отношении водителя были составлены три административных протокола: нарушение правил перевозки людей, за управление автомобилем без полиса ОСАГО, управление незарегистрированным транспортом.
К ответственности за нарушение ПДД также привлекли и пассажира автомобиля.
Госавтоинспекция выражает глубокую благодарность гражданину, который не остался равнодушным и сообщил о нарушении. Своевременная информация помогла предотвратить возможную трагедию и привлечь нарушителей к ответственности.