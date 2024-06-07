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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Ночных мажоров в Уфе сдали свидетели

Ночных мажоров в Уфе сдали свидетели

7 июня 2024, 05:27
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
В Уфе благодаря бдительности неравнодушного горожанина задержан водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Чат-бот Госавтоинспекции получил тревожное сообщение о том, что водитель автомобиля BMW перевозит пассажира, который высунулся из люка машины. Информация сразу же была передана сотрудникам Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России поУфе.

В результате оперативных действий дорожный патруль установил личность водителя — им оказался 20-летний житель Уфы. Инспекторы обнаружили, что нарушитель управлял незарегистрированным транспортом без полиса ОСАГО.

Но это были не единственные нарушения. Нарушитель перевозил своего пассажира самым опасным образом — высунувшись из люка автомобиля. Такое безрассудное поведение угрожало жизни и здоровью пассажира.

В отношении водителя были составлены три административных протокола: нарушение правил перевозки людей, за управление автомобилем без полиса ОСАГО, управление незарегистрированным транспортом.

К ответственности за нарушение ПДД также привлекли и пассажира автомобиля.

Госавтоинспекция выражает глубокую благодарность гражданину, который не остался равнодушным и сообщил о нарушении. Своевременная информация помогла предотвратить возможную трагедию и привлечь нарушителей к ответственности.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана
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