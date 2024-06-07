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Posted 7 июня, 12:52

Published 7 июня, 12:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Мукомольные предприятия Башкирии нарастили экспорт в 2,7 раза

Мукомольные предприятия Башкирии нарастили экспорт в 2,7 раза

7 июня 2024, 12:52
Фото: 1MI
Предприятия Башкирии в январе–мае экспортировали в 2,7 раза больше муки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение доли экспорта продукции является одной из ключевых целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

За пять месяцев регион отправил в другие страны 5,4 тыс. тонн ржаной и пшеничной муки. В прошлом году он экспортировал чуть более 2 тыс. тонн продукции. По данным регионального управления Россельхознадзора, всего с начала года проконтролировано 116 партий пшеничной и ржаной муки. Перед отгрузкой все партии продукции прошли исследования в испытательной лаборатории. Муку из региона экспортируют в страны бывшего СССР. Продукцию закупили Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан.

В прошлом году в республике достигнуто максимальное значение в экспортных поставках продукции агропромышленного комплекса. Тогда было отправлено около 730 тыс. тонн продукции на 327 млн долларов США. В структуре экспорта увеличилась доля поставки зерна и другой пищевой продукции.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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