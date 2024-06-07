Мукомольные предприятия Башкирии нарастили экспорт в 2,7 раза

Posted 7 июня, 12:52
Published 7 июня, 12:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
За пять месяцев регион отправил в другие страны 5,4 тыс. тонн ржаной и пшеничной муки. В прошлом году он экспортировал чуть более 2 тыс. тонн продукции. По данным регионального управления Россельхознадзора, всего с начала года проконтролировано 116 партий пшеничной и ржаной муки. Перед отгрузкой все партии продукции прошли исследования в испытательной лаборатории. Муку из региона экспортируют в страны бывшего СССР. Продукцию закупили Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан.
В прошлом году в республике достигнуто максимальное значение в экспортных поставках продукции агропромышленного комплекса. Тогда было отправлено около 730 тыс. тонн продукции на 327 млн долларов США. В структуре экспорта увеличилась доля поставки зерна и другой пищевой продукции.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.