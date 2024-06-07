Мукомольные предприятия Башкирии нарастили экспорт в 2,7 раза

За пять месяцев регион отправил в другие страны 5,4 тыс. тонн ржаной и пшеничной муки. В прошлом году он экспортировал чуть более 2 тыс. тонн продукции. По данным регионального управления Россельхознадзора, всего с начала года проконтролировано 116 партий пшеничной и ржаной муки. Перед отгрузкой все партии продукции прошли исследования в испытательной лаборатории. Муку из региона экспортируют в страны бывшего СССР. Продукцию закупили Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан.