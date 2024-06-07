Минздрав изменил требования к аптечкам первой помощи

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Новые правила начнут действовать уже 1 сентября.
Согласно документу, размещенному на сайте ведомства, теперь к имеющемуся марлевому бинту обязательно нужно добавить нестерильный фиксирующий эластичный. Кроме того, как минимум до двух следует увеличить количество устройств для искусственного дыхания.
Стоит отметить, что комплектация аптечки напрямую зависит от специализации предприятия. Так, инструкторы на туристических маршрутах, например, обязаны иметь шейные воротники-шины. Причем как детские, так и взрослые.
Добавим, ранее укомплектованные аптечки можно использовать с учетом срока годности. Но не позднее, чем до 1 сентября 2027 года, говорится в сообщении.