Мигрант без прав попал в тройное ДТП в УФе

Ранним утром в четверг, 6 июня, на пересечении улиц Перспективная и Советов в Уфе произошло ДТП. 31-летний водитель «Лады Калины», двигаясь по своей полосе, не справился с управлением и столкнулся с остановившейся для поворота «Ладой Вестой». От удара последняя выехала на полосу встречного движения и столкнулась там с автомобилем «Рено Дастер».