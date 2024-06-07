Мигрант без прав попал в тройное ДТП в УФе

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Published Сегодня, 05:39
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Ранним утром в четверг, 6 июня, на пересечении улиц Перспективная и Советов в Уфе произошло ДТП. 31-летний водитель «Лады Калины», двигаясь по своей полосе, не справился с управлением и столкнулся с остановившейся для поворота «Ладой Вестой». От удара последняя выехала на полосу встречного движения и столкнулась там с автомобилем «Рено Дастер».
Известно, что 20-летний пассажир «Лады Весты» получил травму головы при столкновении. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
По данным Госавтоинспекции, за рулем «Лады Весты» находился 27-летний иностранный гражданин без российских прав. Более того, он осуществлял перевозку пассажиров без соответствующих разрешений и документов. Нарушения закона не остались незамеченными — административные материалы составлены, а машина отправлена на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция напоминает всем иностранным гражданам о строгих требованиях при управлении автомобилем на территории России. Особенно это касается работников сферы перевозки пассажиров — обладание российскими правами является обязательным условием для такой деятельности.