Коммунальщиков Уфы оставили без денег

Согласно данным следствия, руководство ООО «ЖЭУ № 30» в период с ноября 2023 по февраль 2024 года не выплачивало полностью заработную плату своим работникам. Это привело к формированию задолженности перед 63 сотрудниками на общую сумму около ₽3 млн. Такое поведение организации является нарушением законодательства и может быть квалифицировано как преступление.