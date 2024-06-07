Коммунальщиков Уфы оставили без денег

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Согласно данным следствия, руководство ООО «ЖЭУ № 30» в период с ноября 2023 по февраль 2024 года не выплачивало полностью заработную плату своим работникам. Это привело к формированию задолженности перед 63 сотрудниками на общую сумму около ₽3 млн. Такое поведение организации является нарушением законодательства и может быть квалифицировано как преступление.
Сейчас следствие проводит ряд необходимых действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи анализируют финансовое состояние компании за указанный период, проверяют предоставленные документы и устанавливают ответственность руководства предприятия за возможные нарушения.
Кроме того, принимаются меры по возмещению задолженности перед работниками, сообщает СУ СК РБ.