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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Коммунальщиков Уфы оставили без денег

Коммунальщиков Уфы оставили без денег

7 июня 2024, 12:19
Фото: 1MI
Следователи СК завели уголовное дело на руководство ЖЭУ Nº 30 в Уфе по подозрению в частичной невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Согласно данным следствия, руководство ООО «ЖЭУ № 30» в период с ноября 2023 по февраль 2024 года не выплачивало полностью заработную плату своим работникам. Это привело к формированию задолженности перед 63 сотрудниками на общую сумму около ₽3 млн. Такое поведение организации является нарушением законодательства и может быть квалифицировано как преступление.

Сейчас следствие проводит ряд необходимых действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи анализируют финансовое состояние компании за указанный период, проверяют предоставленные документы и устанавливают ответственность руководства предприятия за возможные нарушения.

Кроме того, принимаются меры по возмещению задолженности перед работниками, сообщает СУ СК РБ.

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