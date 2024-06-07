mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

пресс-служба правительства РБ

Из Уфы откроют прямой рейс в Китай

7 июня 2024, 09:21
Фото: Олег Яровиков
пресс-служба правительства РБ
Перелеты в Шэньян обсуждали во время встречи на международном экономическом форуме в Петербурге Радий Хабиров и губернатор китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном.
Сюжет
ПМЭФ

По мнению сторон, появление прямого авиасообщения станет хорошим поводом для развития туризма, а также торгово-экономических связей.

В ходе беседы также удалось обсудить и дальнейшее сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. В том числе участие провинции в станкостроительном кластере и строительство молочных ферм и заводов по переработки сельхозпродукции.

Добавим, что КНР остается для Башкортостана одним из ключевых стратегических партнеров. На Китай приходится четверть товарооборота республики.

Читайте также:
НОВОСТИ ПМЭФ: В строительство агропарка в Уфимском районе планируют вложить 10 млрд
#Политика#Башкортостан#Китай#Республика Башкортостан#ПМЭФ
Подпишитесь
Кто ответит за смертельный трос под Уфой
Вчера, 13:46
Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей
Сегодня, 04:57
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Сегодня, 04:53
Уфимец обманул горожан на ₽2 млн
Сегодня, 04:42
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
Сегодня, 04:28
Радий Хабиров стал лучшим
Вчера, 19:53
"