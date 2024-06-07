Из Уфы откроют прямой рейс в Китай

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По мнению сторон, появление прямого авиасообщения станет хорошим поводом для развития туризма, а также торгово-экономических связей.
В ходе беседы также удалось обсудить и дальнейшее сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. В том числе участие провинции в станкостроительном кластере и строительство молочных ферм и заводов по переработки сельхозпродукции.
Добавим, что КНР остается для Башкортостана одним из ключевых стратегических партнеров. На Китай приходится четверть товарооборота республики.