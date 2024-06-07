Экс-глава Минстроя Башкирии скинул треть срока за коррупцию

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Ранее Кучарбаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау.
По совокупности обвинений суд назначил Кучарбаеву наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако Верховный суд Башкирии в январе 2024 года смягчил приговор, снизив срок до семи с половиной лет.
В результате рассмотрения кассационной жалобы Шестой кассационный суд общей юрисдикции еще больше сократил срок наказания для Кучарбаева, исключив пункт о назначении наказания по совокупности приговоров. Таким образом, окончательным приговором для бывшего министра стало лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.
Напомним, что вместе с Рамзилем Кучарбаевым по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау проходил бывший глава управления строительства №3 ФСИН Руслан Валишин. Его приговор кассационный суд оставил без изменений.