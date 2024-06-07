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Экс-глава Минстроя Башкирии скинул треть срока за коррупцию

Экс-глава Минстроя Башкирии скинул треть срока за коррупцию

7 июня 2024, 13:10
Фото: 1MI
После многочисленных судебных заседаний и протестов адвокатов, шестой кассационный суд общей юрисдикции принял решение о смягчении приговора бывшему министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву.

Ранее Кучарбаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в городе Кумертау.

По совокупности обвинений суд назначил Кучарбаеву наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако Верховный суд Башкирии в январе 2024 года смягчил приговор, снизив срок до семи с половиной лет.

В результате рассмотрения кассационной жалобы Шестой кассационный суд общей юрисдикции еще больше сократил срок наказания для Кучарбаева, исключив пункт о назначении наказания по совокупности приговоров. Таким образом, окончательным приговором для бывшего министра стало лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Напомним, что вместе с Рамзилем Кучарбаевым по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау проходил бывший глава управления строительства №3 ФСИН Руслан Валишин. Его приговор кассационный суд оставил без изменений.

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