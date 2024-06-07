Экс-глава Минстроя Башкирии скинул треть срока за коррупцию

В результате рассмотрения кассационной жалобы Шестой кассационный суд общей юрисдикции еще больше сократил срок наказания для Кучарбаева, исключив пункт о назначении наказания по совокупности приговоров. Таким образом, окончательным приговором для бывшего министра стало лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.