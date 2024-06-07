Денис Буцаев: В ЯНАО построят 3 мусоросортировочных комплекса

В свою очередь, Михаил Автухов отметил важность поддержания проектов в сфере ТКО. Он сообщил, что Совкомбанк рад стать участником заключенного соглашения, так как зеленая повестка, региональные проекты в сферах ТКО, ЖКХ и городского развития находятся в зоне особого внимания компании. Автухов добавил, что колоссальная работа, которую проводит РЭО по формированию в Российской Федерации системы обращения с отходами, вызывает уважение, и выразил уверенность, что успешное сотрудничество компаний получит развитие и в других российских регионах.