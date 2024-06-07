Денис Буцаев: В ЯНАО построят 3 мусоросортировочных комплекса

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Издание muksun.fm пишет, что документ подписали глава РЭО Денис Буцаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.
По словам Дениса Буцаева, общая мощность по обработке объектов, которые планируют создать в ЯНАО, будет составлять 203 тысячи тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Реализация проектов будет осуществляться в рамках ранее заключенных концессионных договоров. Финансирование проектам предоставит Совкомбанк через покупку облигаций Российского экологического оператора. Благодаря реализации проектов регион сможет достигнуть всех показателей национального проекта «Экология».
Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса построят в городах Салехард, Муравленко и Новый Уренгой. Также в рамках проектов будут построены участки компостирования органической фракции отходов.
По словам Дмитрия Артюхова, задача, которую поставил президент России, — обеспечить к 2030 году сортировку 100%-ного объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. И это стало вызовом для ЯНАО, поскольку регион является отдаленным. Механизм концессии с льготным финансированием для строительства мусоросортировочных комплексов в ЯНАО даст возможность существенно улучшить работу по обращению с коммунальными отходами.
В свою очередь, Михаил Автухов отметил важность поддержания проектов в сфере ТКО. Он сообщил, что Совкомбанк рад стать участником заключенного соглашения, так как зеленая повестка, региональные проекты в сферах ТКО, ЖКХ и городского развития находятся в зоне особого внимания компании. Автухов добавил, что колоссальная работа, которую проводит РЭО по формированию в Российской Федерации системы обращения с отходами, вызывает уважение, и выразил уверенность, что успешное сотрудничество компаний получит развитие и в других российских регионах.
РЭО выступает в качестве экологического партнера XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.