Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обмана пожилой уфимки полицейским

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Ранее бывший сотрудник полиции обманул пожилую жительницу Уфы на ₽15 млн. Мужчина втерся в доверие пенсионерке и убедил её, якобы неизвестные готовят на женщину покушение. После этого несколько месяцев «правоохранитель» буквально держал свою жертву в ошейнике на «оперативной квартире» и запрещал контактировать с внешним миром.
Как сообщал Mkset, на днях стали известны новые подробности дела после встречи пенсионерки с журналистами.