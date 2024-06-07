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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обмана пожилой уфимки полицейским

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обмана пожилой уфимки полицейским

7 июня 2024, 15:29
Фото: Следком
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела экс-«стража порядка» Александра Ганеева.

Ранее бывший сотрудник полиции обманул пожилую жительницу Уфы на ₽15 млн. Мужчина втерся в доверие пенсионерке и убедил её, якобы неизвестные готовят на женщину покушение. После этого несколько месяцев «правоохранитель» буквально держал свою жертву в ошейнике на «оперативной квартире» и запрещал контактировать с внешним миром.

Оперативник обманом выманил ₽15 млн у пенсионерки из Уфы: известны новые подробности
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Как сообщал Mkset, на днях стали известны новые подробности дела после встречи пенсионерки с журналистами.

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