Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обмана пожилой уфимки полицейским

Ранее бывший сотрудник полиции обманул пожилую жительницу Уфы на ₽15 млн. Мужчина втерся в доверие пенсионерке и убедил её, якобы неизвестные готовят на женщину покушение. После этого несколько месяцев «правоохранитель» буквально держал свою жертву в ошейнике на «оперативной квартире» и запрещал контактировать с внешним миром.