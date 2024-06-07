Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей

Так, «Таврос» уже не первый год работает в нашей республике. На ПМЭФ компания заключила с Башкортостаном новое соглашение более чем на 15 млрд.



Еще один документ подписан с «Черкизово» на 10 млрд. Работа по проекту рассчитана на 2 года.



2 млрд принесет региону «Объединенная пивоварня». Договор с компанией также заключен на полях форума.



Добавим, всего на ПМЭФ республика планирует подписание порядка 20 соглашений в сфере экономики, промышленности, финансов, торговли, транспорта и других.