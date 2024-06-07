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Posted 7 июня, 04:57

Published 7 июня, 04:57

Modified 7 июня, 05:38

Updated 7 июня, 05:38

Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей

7 июня 2024, 04:57
Сюжет
ПЭМФ-2024
Делегация Башкортостана подпишет договоры о сотрудничестве с тремя крупными компаниями. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Так, «Таврос» уже не первый год работает в нашей республике. На ПМЭФ компания заключила с Башкортостаном новое соглашение более чем на 15 млрд.

Еще один документ подписан с «Черкизово» на 10 млрд. Работа по проекту рассчитана на 2 года.

2 млрд принесет региону «Объединенная пивоварня». Договор с компанией также заключен на полях форума.

Добавим, всего на ПМЭФ республика планирует подписание порядка 20 соглашений в сфере экономики, промышленности, финансов, торговли, транспорта и других.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Санкт-Петербург#ПЭМФ-2024
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