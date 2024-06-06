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Updated Сегодня, 15:47

Замгубернатора Югры Ислаев проверил больницу в Нижневартовске

6 июня 2024, 15:47
Вице-губернаторы Югры Азат Ислаев и Ольга Литова проинспектировали больничный комплекс в Нижневартовске. Они побывали там по поручению врио главы региона Руслана Кухарука.

Вместе с заместителями губернатора комплекс посетили мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев. Главврач НОКБ Алексей Сатинов провёл гостей по блоку «А», показал им палаты, современные операционные и другие помещения, пишет muksun.fm.

Сообщается, что строительные работы практически завершены, но впереди важная работа с документацией.

Азат Ислаев отметил, что предстоит обработать порядка 200 томов различной документации. После этого наступит черёд медицинского лицензирования.

В свою очередь, Ольга Литова, которая курирует жилстройнадзор, заявила об улучшении динамики ввода комплекса в эксплуатацию за последние пару месяцев. Строительную готовность объекта Владимир Зиновьев подтвердил, но отметил, что журналистам следует корректно подавать информацию, так как речь идёт о передаче объекта в эксплуатацию. Сам же больничный комплекс частично работает и принимает жителей. По словам Зиновьева, процесс необходимо сделать более открытым для граждан.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил Владимиру Путину, что больница в Нижневартовске, сроки ввода которой неоднократно переносились, будет готова к передаче в эксплуатацию этим летом.

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