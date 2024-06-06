Замгубернатора Югры Ислаев проверил больницу в Нижневартовске

В свою очередь, Ольга Литова, которая курирует жилстройнадзор, заявила об улучшении динамики ввода комплекса в эксплуатацию за последние пару месяцев. Строительную готовность объекта Владимир Зиновьев подтвердил, но отметил, что журналистам следует корректно подавать информацию, так как речь идёт о передаче объекта в эксплуатацию. Сам же больничный комплекс частично работает и принимает жителей. По словам Зиновьева, процесс необходимо сделать более открытым для граждан.