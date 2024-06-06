Законопроект о запрете хиджабов в России

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В России в мае 2024 года группа депутатов от партии «Новые люди» предложили новый закон, который должен запретить людям носить хиджаб (это традиционный мусульманский головной убор для женщин, закрывающий голову и порой тело) и другую одежду, которая полностью или частично закрывает лицо.
Основным обоснованием данной инициативы является необходимость обеспечения безопасности в условиях высоких рисков террористических угроз. В пояснительной записке к законопроекту также приводится статья 14 Конституции РФ, которая устанавливает, что Россия является светским государством. То есть страна не должна принимать сторону ни одной религии и вмешивается в религиозные дела.
По мнению депутатов, запрет на ношение религиозной одежды, закрывающей лицо, соответствует этому принципу, потому что он не связан с какой-либо одной религией, а направлен на обеспечение общественной безопасности и порядка.
Сторонники запрета аргументируют свою позицию необходимостью повышения безопасности. Они считают, что закрытые лица затрудняют идентификацию и могут использоваться для совершения противоправных действий.
По словам главы Антиглобалистского движения, в регионах России с преобладающим мусульманским населением, таких как Чечня, Башкирия, Татарстан и Дагестан, исторически не было женщин, носящих никабы.
— Там своя прекрасная национальная одежда. Но ни один из этих элементов одежды не закрывает лицо. Зачем? Ну давайте мы еще у аборигенов тогда какие-то переменим национальные одежды, если мы ориентируемся на какие-то «узкие» по численности племена Ближнего Востока, — с прокомментировал ситуацию Александр Ионов в разговоре с изданием «Ngs24».
В пояснительной записке указано, что «учитывая текущий высокий уровень террористических угроз, возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах».
Противники запрета акцентируют внимание на нарушении прав человека, в частности, свободы совести и вероисповедания. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил:
— Если официальными органами будет выявлена связь ношения никаба с ростом риска экстремизма, то Духовное управление мусульман готово поддержать предложение. Однако на данный момент таких доказательств не представлено.
Статья 14 Конституции РФ гарантирует светский характер государства, запрещая установление какой-либо религии в качестве обязательной или государственной. В связи с этим введение запрета на ношение религиозной одежды может рассматриваться как нарушение этой статьи.
Кроме того, Россия является участником международных договоров, гарантирующих свободу вероисповедания. Например, статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах признает право каждого человека на свободу мысли, совести и религии. Ограничение этого права может вызвать критику со стороны международных организаций.
В некоторых странах запрещено ношение хиджаба и никаба. К примеру, во Франции с 2010 года действует закон, ограничивающий использование одежды, скрывающей лицо, в публичных местах. В Бельгии аналогичный запрет был введен в 2011 году. В Казахстане хиджаб не допускается в образовательных учреждениях.
Ограничение на использование никабов и иных видов религиозной одежды введено также в европейских государствах, КНР, Индии, Республике Казахстан и прочих.
В то же время в таких государствах, как Великобритания и США, ношение хиджаба разрешено и рассматривается как составляющая свободы вероисповедания.
Законопроект предлагает дать право образовательным организациям запрещать ношение хиджаба. Предполагается, что такой запрет может снизить уровень дискриминации и буллинга среди учащихся. Однако, противники указывают, что это может привести к маргинализации мусульманских студентов. Депутат от Чечни Адам Делимханов отметил:
— Хиджаб — это религиозная обязанность мусульманки, и его запрет может внести раскол в общество.
Принятие запрета может иметь значительные социальные и политические последствия. Во-первых, это может вызвать протесты со стороны мусульманского сообщества, которые могут расценить запрет как дискриминацию и нарушение их прав. Во-вторых, это может усложнить отношения России с мусульманскими странами и международными организациями, защищающими права человека.