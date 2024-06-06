Законопроект о запрете хиджабов в России

В некоторых странах запрещено ношение хиджаба и никаба. К примеру, во Франции с 2010 года действует закон, ограничивающий использование одежды, скрывающей лицо, в публичных местах. В Бельгии аналогичный запрет был введен в 2011 году. В Казахстане хиджаб не допускается в образовательных учреждениях.