Юбилей Уфы отметят 40000 бутылками вина

В преддверии 450-летия Уфы, в апреле этого года, была изготовлена первая тестовая партия вина «ҮҘ ЙӨҘӨМ» («Собственный виноград»). К середине июля 2024 года планируется расширить коллекцию вин до девяти уникальных наименований. Общий объем производства внушителен — 40 000 бутылок.