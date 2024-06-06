mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Юбилей Уфы отметят 40000 бутылками вина

Юбилей Уфы отметят 40000 бутылками вина

6 июня 2024, 05:57
Фото: 1MI
В честь юбилейных дат региональное предприятие запускает эксклюзивное производство вина, созданного из винограда, выращенного на башкирской земле.

В преддверии 450-летия Уфы, в апреле этого года, была изготовлена первая тестовая партия вина «ҮҘ ЙӨҘӨМ» («Собственный виноград»). К середине июля 2024 года планируется расширить коллекцию вин до девяти уникальных наименований. Общий объем производства внушителен — 40 000 бутылок.

В вине «ҮҘ ЙӨҘӨМ» воплотилось тепло башкирского солнца и плодородие местной земли. Оно обещает покорить любителей вина своим гармоничным вкусом и неповторимым ароматом, сообщает министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Уже ведутся переговоры о размещении коллекции вин на полках ведущих винотек Уфы и в сетевых магазинах. Гордостью Башкортостана станет локальное виноделие, олицетворяющее богатую историю и современные достижения региона, уверен Алексей Гусев.

Читайте также:
«Сухой закон»: глава Башкирии высказался о запрете на продажу алкоголяВ Башкирии запретили торговать алкоголем на праздникахИлон Маск запустил спутники в небе над Башкирией
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#18+#Алкогольные напитки
Подпишитесь
В Уфе школьник получил сотрясение головного мозга после конфликта с мигрантом
Сегодня, 04:48
Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии
Вчера, 17:03
ГАИ устроила пробку под Уфой
Сегодня, 04:30
60% уфимцев признались в зависимости
Вчера, 15:12
В Башкирии автомобили придавило бетонными плитами
Вчера, 14:58
Поиск пропавших подростков в Башкирии прекращен
Вчера, 14:23
"