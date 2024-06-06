Юбилей Уфы отметят 40000 бутылками вина

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:02
В преддверии 450-летия Уфы, в апреле этого года, была изготовлена первая тестовая партия вина «ҮҘ ЙӨҘӨМ» («Собственный виноград»). К середине июля 2024 года планируется расширить коллекцию вин до девяти уникальных наименований. Общий объем производства внушителен — 40 000 бутылок.
В вине «ҮҘ ЙӨҘӨМ» воплотилось тепло башкирского солнца и плодородие местной земли. Оно обещает покорить любителей вина своим гармоничным вкусом и неповторимым ароматом, сообщает министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.
Уже ведутся переговоры о размещении коллекции вин на полках ведущих винотек Уфы и в сетевых магазинах. Гордостью Башкортостана станет локальное виноделие, олицетворяющее богатую историю и современные достижения региона, уверен Алексей Гусев.