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В Уфе в «Доме смерти» рабочие боятся полтергейста

В Уфе в «Доме смерти» рабочие боятся полтергейста

6 июня 2024, 10:59
Фото: Минстрой РБ
Долгострой на пересечении улиц Пархоменко и Кирова в Уфе, известный как «Дом смерти», снова оказался в центре внимания. На этот раз рабочие, достраивавшие проблемный объект, рассказали о жутких происшествиях и проявлениях потусторонней силы, сообщает UTV.

Долгострой на улице Пархоменко и Кирова в Уфе стал объектом обсуждения из-за ряда необычных трагических происшествий на его территории. Представитель генподрядчика Ильшат Адиев из ООО «Стройреконструкция» признался, что само пребывание в здании было наполнено жутким ощущением.

Охранники и строители сообщали о странных шорохах и звуках, появлявшихся без видимых объяснений. Тогда пришли к общему решению — пригласить муллу и священника для проведения ритуальной очистки помещений.

«Дом смерти» заселяют в Уфе
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Ильшат Адиев поделился своим опытом работы на данном объекте, отметив, что хоть он лично не видел призраков или других явлений потустороннего мира, некоторые работники имели такие непостижимые встречи. Присутствие чего-то необъяснимого для многих оставалось фактом.

Несмотря на жутковатые происшествия, дом был достроен и сдан в мае 2024 года. Квартиры должны получить 99 семей. Однако, ключи еще не вручены. Несмотря на завершение строительства, следы негативной энергии все еще остаются в его стенах, делятся мнением сотрудники стройки.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты#Дом смерти
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