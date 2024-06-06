В Уфе в «Доме смерти» рабочие боятся полтергейста

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Долгострой на улице Пархоменко и Кирова в Уфе стал объектом обсуждения из-за ряда необычных трагических происшествий на его территории. Представитель генподрядчика Ильшат Адиев из ООО «Стройреконструкция» признался, что само пребывание в здании было наполнено жутким ощущением.
Охранники и строители сообщали о странных шорохах и звуках, появлявшихся без видимых объяснений. Тогда пришли к общему решению — пригласить муллу и священника для проведения ритуальной очистки помещений.
Ильшат Адиев поделился своим опытом работы на данном объекте, отметив, что хоть он лично не видел призраков или других явлений потустороннего мира, некоторые работники имели такие непостижимые встречи. Присутствие чего-то необъяснимого для многих оставалось фактом.
Несмотря на жутковатые происшествия, дом был достроен и сдан в мае 2024 года. Квартиры должны получить 99 семей. Однако, ключи еще не вручены. Несмотря на завершение строительства, следы негативной энергии все еще остаются в его стенах, делятся мнением сотрудники стройки.