В Уфе в «Доме смерти» рабочие боятся полтергейста

Несмотря на жутковатые происшествия, дом был достроен и сдан в мае 2024 года. Квартиры должны получить 99 семей. Однако, ключи еще не вручены. Несмотря на завершение строительства, следы негативной энергии все еще остаются в его стенах, делятся мнением сотрудники стройки.