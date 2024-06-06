В Уфе школьник получил сотрясение головного мозга после конфликта с мигрантом

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Эта непростая история произошла в Уфе, в школе № 7. Там ребенок получил сотрясение головного мозга после потасовки со сверстником. Об этом нам сообщила мама пострадавшего мальчика. По ее словам, предполагаемый зачинщик, толкнул ребенка плечом, а потом стал его бить. В результате девятиклассник получил сотрясение головного мозга и ушибы.
— Мой ребенок после побоев лежал в больнице, проходили судмедэкспертизу. После того, как увидела данного парня, сразу решила придать ситуацию огласке, — рассказывает мама пострадавшего.
Сам предполагаемый зачинщик, 17-летний подросток, по словам женщины, не имел регистрации на территории страны еще с апреля прошлого года, находился тут нелегально, А на время проверки стало известно, что он и вовсе покинул РФ и вернулся в Узбекистан. Затем он снова появился в России и стал приходить в школу.
Позиция директора школы
В самом учебном учреждении нашему изданию ситуацию комментировать не стали, сославшись на высокую занятость, связанную с проведением экзаменов. Камерами видеонаблюдения, установленными в школе, момент происшествия не зафиксирован.
Что думают в МВД
За комментарием мы обратились в региональное МВД. Там отметили, что действительно занимаются рассмотрением данного обращения.
— Установлено, что у 16-летнего потерпевшего был конфликт с малознакомым молодым человеком, в результате которого ему нанесли телесные повреждения. Подросток обратился за помощью в медицинское учреждение. Инспекторами по делам несовершеннолетних был установлен и опрошен 17-летний молодой человек. По данному факту сотрудниками по делам несовершеннолетних была проведена проверка. Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам установлено, что подростку нанесли легкий вред здоровью, — подчеркнули в полиции.
Обратились мы и в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Там, однако, объяснили, что пока материалов из полиции по данному случаю не поступало. Документы направят, как только действиям будет дана правовая оценка. Лишь после этого сотрудники смогут провести дальнейшее разбирательство с участием всех сторон конфликта и принять то или иное решение.
Вопрос с юридической точки зрения
Стоит отметить, что постановка на учет в КДН — максимальная мера наказания в данной ситуации, — объясняет юрист Максим Меньшиков:
— За причинение легкого вреда здоровью действующим законодательством не предусматривается уголовная ответственность, однако несовершеннолетнего обидчика должны поставить на профилактический учет в КДН, а представители потерпевшего имеют право обратиться в суд с иском о взыскании компенсации за причинение морально-нравственных страданий, а также с требованием о компенсации затрат на лечение. Расходы будут возложены на родителей несовершеннолетнего.
Пока же, по словам мамы пострадавшего, ребенок продолжает получать угрозы от молодого человека через одноклассников. А саму женщину в интернете неизвестные обвиняют в подкупе сотрудников медучреждения за поставленный диагноз.
Помощь психолога
В таких ситуациях, по словам врача-психотерапевта Анастасии Акчуриной, школьник особенно нуждается во внимании и тесном, доверительном контакте с родителями:
— Лично ко мне, как к специалисту, обращаются уже взрослые, кто в школе столкнулся с буллингом. Этот опыт негативно влияет на психику, убеждения о себе, как о личности, самооценку. Если это продолжалось длительное время, то может быть одним из факторов, поддерживающих депрессию, во взрослом возрасте. Поэтому в первую очередь важно поддержать ребенка и ни в коем случае не обесценивать его эмоциональное состояние, не винить в произошедшем. Обсудить с ним возможные варианты выхода из ситуации — комфортно ли ему будет вернуться в школу или лучше перевести в другую, дать выбор. Также предложить ему помощь специалиста, если ему сложно разговаривать о своих переживаниях с родителями. Обговорить ситуацию с классным руководителем. Также не стоит разговаривать с обидчиком наедине, без его родителей, только в сопровождении педагогов или нейтрального школьного сопровождения».
По последним данным материалы дела переданы в территориальное подразделение Следственного комитета. Кроме того, мама потерпевшего подала еще одно заявление в полицию по факту клеветы.
Отметим, что конфликты связанные с мигрантами регулярно всплывают в российских СМИ и побуждают общество остро реагировать на них. Вот всего лишь несколько примеров:
«В московском Люблино мигрант натравил своих детей на сверстника, со стороны наблюдая за дракой». В районе столичного Солнцево «Выходцы из Центральной Азии избили подростков и их родителей. Возбуждено уголовное дело». А «В Железнодорожном дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними в футбол».