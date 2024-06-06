В Уфе школьник получил сотрясение головного мозга после конфликта с мигрантом

Сам предполагаемый зачинщик, 17-летний подросток, по словам женщины, не имел регистрации на территории страны еще с апреля прошлого года, находился тут нелегально, А на время проверки стало известно, что он и вовсе покинул РФ и вернулся в Узбекистан. Затем он снова появился в России и стал приходить в школу.