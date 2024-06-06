В Уфе сделают «Синий мост»

«Бирюзовый» мост в Уфе представляет собой не просто инженерное сооружение, а настоящее произведение искусства. Его яркий цвет символизирует уникальность и красоту уральских самоцветов, которые так богаты природные запасы региона. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подчеркнул важность данного проекта для города, как символического объединения его жителей.