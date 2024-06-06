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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Уфе сделают «Синий мост»

В Уфе сделают «Синий мост»

6 июня 2024, 11:47
Фото: Ратмир Мавлиев
В региональной столице завершается строительство «бирюзового» моста в створе улицы Галле на проспекте Салавата Юлаева.

«Бирюзовый» мост в Уфе представляет собой не просто инженерное сооружение, а настоящее произведение искусства. Его яркий цвет символизирует уникальность и красоту уральских самоцветов, которые так богаты природные запасы региона. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подчеркнул важность данного проекта для города, как символического объединения его жителей.

Фото: Ратмир Мавлиев

Установка уникального освещения и декоративных элементов придаст этому сооружению еще большую эстетическую ценность. Планы на будущее включают расширение использования ярких цветов на других путепроводах города, чтобы создать единую стилистику и придать им новую жизнь.

Видео: Ратмир Мавлиев

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