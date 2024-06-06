В Уфе под окнами общежития нашли раздетое тело мужчины

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Речь идет об общежитие по улице Минигали Губайдуллина, 19/5. Предполагается, что погибший мог получить травмы, характерные при падении с высоты. Инцидент Mkset подтвердили в управлении Следственного комитета по Башкирии. В данный момент подробности гибели мужчины выясняются.
— Следственным отделом по Советскому району г. Уфы СУ СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, — пояснили Mkset в ведомстве.