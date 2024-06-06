В Уфе под окнами общежития нашли раздетое тело мужчины

Речь идет об общежитие по улице Минигали Губайдуллина, 19/5. Предполагается, что погибший мог получить травмы, характерные при падении с высоты. Инцидент Mkset подтвердили в управлении Следственного комитета по Башкирии. В данный момент подробности гибели мужчины выясняются.