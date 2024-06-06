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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В Уфе под окнами общежития нашли раздетое тело мужчины

В Уфе под окнами общежития нашли раздетое тело мужчины

6 июня 2024, 15:41
Фото: 1MI
Полуобнажённое тело мужчины без признаков жизни обнаружили под окнами двенадцатиэтажного дома в Уфе. Об этом пишут очевидцы в соцсетях и СМИ.

Речь идет об общежитие по улице Минигали Губайдуллина, 19/5. Предполагается, что погибший мог получить травмы, характерные при падении с высоты. Инцидент Mkset подтвердили в управлении Следственного комитета по Башкирии. В данный момент подробности гибели мужчины выясняются.

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— Следственным отделом по Советскому району г. Уфы СУ СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, — пояснили Mkset в ведомстве.
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