В Уфе перекрыли дороги

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Полное закрытие проезжей части будет проведено на улице Чернышевского (от улицы Айской до дома Nº169) в Уфе в период с 6 по 10 июня. Также будет ограничено движение на улице Айской — от дома Nº77 до дома Nº7.
Ограничение движения связаны с необходимостью проведения работ по строительству наружных сетей водоснабжения, поясняет управление транспорта и связи Уфы.
Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок номер 3 «Ул. Дзержинского — Мкр. „Белореченский“ была разработана специальная схема объезда закрытых участков.
Администрация приносит извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть из-за временного ограничения движения транспорта, и благодарит за понимание и поддержку со стороны всех жителей города.