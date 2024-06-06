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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Уфе перекрыли дороги

В Уфе перекрыли дороги

6 июня 2024, 05:42
Фото: Управление транспорта и связи Уфы
Городские власти информируют о предстоящих ограничениях движения транспорта для ремонтных работ на инженерных сетях.

Полное закрытие проезжей части будет проведено на улице Чернышевского (от улицы Айской до дома Nº169) в Уфе в период с 6 по 10 июня. Также будет ограничено движение на улице Айской — от дома Nº77 до дома Nº7.

Ограничение движения связаны с необходимостью проведения работ по строительству наружных сетей водоснабжения, поясняет управление транспорта и связи Уфы.

Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров автобусов муниципального маршрута регулярных перевозок номер 3 «Ул. Дзержинского — Мкр. „Белореченский“ была разработана специальная схема объезда закрытых участков.

Администрация приносит извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть из-за временного ограничения движения транспорта, и благодарит за понимание и поддержку со стороны всех жителей города.

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