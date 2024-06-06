В Уфе хотят принять стандарты для костюмов после скандала с полуголой Бузовой

В связи с рассматриваемым инцидентом был предложен законопроект, который был внесен 4 июня в Государственную Думу членами Государственного Собрания Башкортостана. Он направлен на регулирование применения фонограмм и неприемлемых образов на концертах и иных зрелищных мероприятиях. После его принятия зрителям будет легче вернуть деньги за билет, так как на данный момент в этой сфере есть свои «законодательные дыры».