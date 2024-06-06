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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Уфе разразился скандал из-за полуголой Бузовой

В Уфе хотят принять стандарты для костюмов после скандала с полуголой Бузовой

6 июня 2024, 12:25
В Уфе разразился скандал из-за полуголой Бузовой
На музыкальном форуме VK Fest в Уфе исполнительница Ольга Бузова появилась в крайне провокационном одеянии, что вызвало широкий резонанс среди присутствующих. Её сценическое выступление спровоцировало шквал неодобрения не только среди рядовых граждан, но и представителей законодательной власти.

Волну возмущения вызвало не только само выступление Ольги Бузовой, но и ее наряд, который мало что скрывал от взоров публики. Реакция общества была разнообразной, начиная от простых комментариев в соцсетях и заканчивая высказываниями высокопоставленных чиновников.

Екатерина Мизулина, директор «Лиги безопасного интернета», выразила солидарность с жителями Уфы, которым одежда Ольги Бузовой показалась неуместной.

— Ее наряд напомнил мне голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. Это просто провокация, — заявила Мизулина.

Посещение VK Fest не ограничено по возрасту, однако детям до 12 лет необходимо находиться на территории фестиваля в сопровождении родителей. Это установлено в соответствии с официальными правилами фестиваля.

телеграм-канал Екатерины Мизулинойтелеграм-канал Екатерины Мизулиной
телеграм-канал Екатерины Мизулиной
Фото: 1MI

Депутат Виталий Милонов также не смог остаться в стороне от скандала. «Народный избранник» назвал внешний вид певицы «соответствующим ее уровню развития и воспитания» и отчитал Бузову за «дефиле на детском празднике». Такие высказывания вызвали негодование у фанатов Ольги Бузовой и сторонников свободы самовыражения.

Также пользователи социальных сетей в активном режиме делились фотографиями и видеозаписями выступления Бузовой, выражая свое мнение на этот счет. Один из пользователей написал:

— Ее наряд не совсем подходит для Дня защиты детей. Дети же тоже присутствуют, можно так обнажать тело?

Законопроект

В связи с рассматриваемым инцидентом был предложен законопроект, который был внесен 4 июня в Государственную Думу членами Государственного Собрания Башкортостана. Он направлен на регулирование применения фонограмм и неприемлемых образов на концертах и иных зрелищных мероприятиях. После его принятия зрителям будет легче вернуть деньги за билет, так как на данный момент в этой сфере есть свои «законодательные дыры».

Помимо этого планируется официально запретить использование нецензурных и оскорбительных выражений даже за пределами сцены, дополнительно обязать артистов поддерживать традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Депутаты Госдумы даже предложили ввести стандарт концертного костюма, а их коллеги из региона предложили комплексное регулирование вопроса.

Интересно, что в 2013 году уже рассматривалось подобное предложение, однако оно было отклонено Комитетом Государственной Думы по культуре. Причиной отказа послужила слишком широкая трактовка понятия «фонограмма» в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Отношение к зрителям

В пояснительной записке говорится о «неуважении», «непрофессионализме исполнителей» и «суррогате предоставляемой услуги».

Авторы законопроекта из Башкирии предлагают:

  • Определить точные термины: чтобы избежать путаницы, нужно четко определить, что такое плюсовая, минусовая и бэк-вокальная фонограммы, так как в законодательстве отсутствуют четкие определения, а также ответственность за нарушение данных норм. Авторы законопроекта указывают, что зрителей часто вводят в заблуждение.
  • Информировать зрителей: в соответствии с законом о защите прав потребителей организаторы концертов обязаны уведомлять будет ли на концерте использоваться фонограмма. Это можно делать через афиши, рекламу и анонсы.
  • Ответственность за невыполнение: если информация об использовании плюсовой фонограммы не предоставлена, зрители имеют право потребовать возврата денег за билеты.
  • Региональные особенности: регионы получат право вводить дополнительные правила по использованию фонограмм и информированию о них.

Председатель Государственного собрания Константин Толкачев подчеркнул, что современное звуковое сопровождение на концертных площадках представляет собой сложную систему. Во время выступлений могут использоваться отдельные фрагменты композиции с существенной студийной обработкой вокала или применением специальных эффектов. Тем не менее, у зрителей могут возникать обоснованные сомнения, если исполнитель выступает под «плюсовую» фонограмму, считает председатель Госсобрания.

Регионы смогут устанавливать особенности использования фонограмм и информирования об этом.Регионы смогут устанавливать особенности использования фонограмм и информирования об этом.
Регионы смогут устанавливать особенности использования фонограмм и информирования об этом.

Моральные нормы

Авторы законопроекта также предложили внести поправки в закон о культуре, обязав исполнителей и творческие коллективы не допускать поступков, противоречащих установленным моральным нормам.

Депутаты из Башкирии предложили изменить законы, чтобы лучше контролировать поведение артистов и музыкальных групп. Они хотят, чтобы исполнители не делали ничего, что противоречит нормам морали. Например, не использовали грубые слова, не показывали непристойные образы, не пили алкоголь или не употребляли наркотики во время выступлений или до них.

Почему они это предлагают? Потому что они считают, что знаменитости оказывают большое влияние на молодежь.

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