В Уфе хотят принять стандарты для костюмов после скандала с полуголой Бузовой

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Волну возмущения вызвало не только само выступление Ольги Бузовой, но и ее наряд, который мало что скрывал от взоров публики. Реакция общества была разнообразной, начиная от простых комментариев в соцсетях и заканчивая высказываниями высокопоставленных чиновников.
Екатерина Мизулина, директор «Лиги безопасного интернета», выразила солидарность с жителями Уфы, которым одежда Ольги Бузовой показалась неуместной.
Посещение VK Fest не ограничено по возрасту, однако детям до 12 лет необходимо находиться на территории фестиваля в сопровождении родителей. Это установлено в соответствии с официальными правилами фестиваля.
Депутат Виталий Милонов также не смог остаться в стороне от скандала. «Народный избранник» назвал внешний вид певицы «соответствующим ее уровню развития и воспитания» и отчитал Бузову за «дефиле на детском празднике». Такие высказывания вызвали негодование у фанатов Ольги Бузовой и сторонников свободы самовыражения.
Также пользователи социальных сетей в активном режиме делились фотографиями и видеозаписями выступления Бузовой, выражая свое мнение на этот счет. Один из пользователей написал:
— Ее наряд не совсем подходит для Дня защиты детей. Дети же тоже присутствуют, можно так обнажать тело?
В связи с рассматриваемым инцидентом был предложен законопроект, который был внесен 4 июня в Государственную Думу членами Государственного Собрания Башкортостана. Он направлен на регулирование применения фонограмм и неприемлемых образов на концертах и иных зрелищных мероприятиях. После его принятия зрителям будет легче вернуть деньги за билет, так как на данный момент в этой сфере есть свои «законодательные дыры».
Помимо этого планируется официально запретить использование нецензурных и оскорбительных выражений даже за пределами сцены, дополнительно обязать артистов поддерживать традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Депутаты Госдумы даже предложили ввести стандарт концертного костюма, а их коллеги из региона предложили комплексное регулирование вопроса.
Интересно, что в 2013 году уже рассматривалось подобное предложение, однако оно было отклонено Комитетом Государственной Думы по культуре. Причиной отказа послужила слишком широкая трактовка понятия «фонограмма» в Гражданском кодексе Российской Федерации.
В пояснительной записке говорится о «неуважении», «непрофессионализме исполнителей» и «суррогате предоставляемой услуги».
Авторы законопроекта из Башкирии предлагают:
Председатель Государственного собрания Константин Толкачев подчеркнул, что современное звуковое сопровождение на концертных площадках представляет собой сложную систему. Во время выступлений могут использоваться отдельные фрагменты композиции с существенной студийной обработкой вокала или применением специальных эффектов. Тем не менее, у зрителей могут возникать обоснованные сомнения, если исполнитель выступает под «плюсовую» фонограмму, считает председатель Госсобрания.
Авторы законопроекта также предложили внести поправки в закон о культуре, обязав исполнителей и творческие коллективы не допускать поступков, противоречащих установленным моральным нормам.
Депутаты из Башкирии предложили изменить законы, чтобы лучше контролировать поведение артистов и музыкальных групп. Они хотят, чтобы исполнители не делали ничего, что противоречит нормам морали. Например, не использовали грубые слова, не показывали непристойные образы, не пили алкоголь или не употребляли наркотики во время выступлений или до них.
Почему они это предлагают? Потому что они считают, что знаменитости оказывают большое влияние на молодежь.