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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Уфе

Уфа примет крупный международный спортивный форум

6 июня 2024, 11:42
Фото: 1MI

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Уфе

Договоренности подписаны сегодня на 27-м Петербургском международном экономическом форуме.
Сюжет
ПЭМФ-2024

Масштабное мероприятие осенью примет столичный Дворец борьбы. Это предусматривает соглашение между Башкортостаном и министерством спорта страны, заключенное сегодня на 27-м Петербургском международном экономическом форуме.

По словам руководителя профильного федерального ведомства Михаила Дегтярёва, республика заслуженно получила это право. В регионе уделяют огромное внимание теме спорта и его популяризации. А сам регион славится своими чемпионами.

Напомним, ПМЭФ завершится 8 июня. За время работы планируется подписание более 20 договоров и соглашений в различных сферах между Башкортостаном и представителями федеральных ведомств и госкорпораций.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#ПЭМФ-2024
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