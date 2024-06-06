Уфа примет крупный международный спортивный форум

Масштабное мероприятие осенью примет столичный Дворец борьбы. Это предусматривает соглашение между Башкортостаном и министерством спорта страны, заключенное сегодня на 27-м Петербургском международном экономическом форуме.



По словам руководителя профильного федерального ведомства Михаила Дегтярёва, республика заслуженно получила это право. В регионе уделяют огромное внимание теме спорта и его популяризации. А сам регион славится своими чемпионами.



Напомним, ПМЭФ завершится 8 июня. За время работы планируется подписание более 20 договоров и соглашений в различных сферах между Башкортостаном и представителями федеральных ведомств и госкорпораций.