«Тетрису» — 40 лет: история легенды, покорившей мир

Роджерс сразу же осознал потенциал игры и решил выпустить её на портативных устройствах, а не только на компьютерах. Для этого ему была необходима лицензия, и он отправился в Москву на поиски Пажитнова. Переговоры оказались нелегкими: Хенку пришлось общаться с Пажитновым в присутствии сотрудников КГБ, которые не понимали концепцию авторских прав. Кроме того, языковой барьер также создавал сложности. Однако спустя неделю переговоров контракт был подписан. Создателю игры обещали долю прибыли от продаж за границей, хотя в реальности всё оказалось не так просто.