«Тетрису» — 40 лет: история легенды, покорившей мир

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
6 июня 2024 года знаменитая на весь мир игра «Тетрис» отмечает 40 лет со дня своего создания. За эти годы простая, на первый взгляд, головоломка стала одной из самых узнаваемых и любимых игр в мире. История её создания и последующего триумфального шествия по планете заслуживает особого внимания.
Создателем легендарной игры является советский программист Алексей Пажитнов. В 1984 году ему было всего 29 лет. В то время он трудился в Институте вычислительной техники Академии наук СССР. Идея создания игры зародилась у Пажитнова из-за скуки на рабочем месте. Применяя свои математические познания, он решил разработать игру, которая основывалась на концепции пентамино — задачи, где необходимо соединять геометрические фигуры в единое целое. Первая версия игры, выпущенная 6 июня 1984 года, стала предвестником грядущего успеха.
Тетрис — головоломка, в которой игроку необходимо располагать падающие фигуры (тетрамино), состоящие из четырех квадратов, внутри вертикального стакана. Цель игры — создавать сплошные линии, которые простираются от одного края стакана до другого. Когда линия заполняется, она исчезает, освобождая место для новых фигур. Эта простая, но увлекательная механика завораживала игроков, заставляя их проводить за игрой часы напролет.
В СССР распространение игры происходило довольно медленно из-за почти полного отсутствия персональных компьютеров. Несмотря на это, игра быстро завоевала сердца продвинутых пользователей, копировавших её с одной ЭВМ на другую. Настоящий же прорыв произошел в 1986 году, когда британский программист Хенк Роджерс случайно наткнулся на Тетрис во время командировки в Венгрии.
Роджерс сразу же осознал потенциал игры и решил выпустить её на портативных устройствах, а не только на компьютерах. Для этого ему была необходима лицензия, и он отправился в Москву на поиски Пажитнова. Переговоры оказались нелегкими: Хенку пришлось общаться с Пажитновым в присутствии сотрудников КГБ, которые не понимали концепцию авторских прав. Кроме того, языковой барьер также создавал сложности. Однако спустя неделю переговоров контракт был подписан. Создателю игры обещали долю прибыли от продаж за границей, хотя в реальности всё оказалось не так просто.
Несмотря на достигнутые договоренности, Пажитнов долгое время не получал заслуженных отчислений. Однако его сотрудничество с Роджерсом принесло свои плоды. В конце концов, Алексей переехал в США, где вместе они уже вместе создали компанию, специализирующуюся на предоставлении лицензии на использование бренда «Тетрис» третьими лицами. Благодаря этому Пажитнов наконец-то начал получать свои законные доходы от продаж.
С момента своего создания «Тетрис» проделал долгий путь и пережил множество трансформаций. Игра нашла своё место на различных платформах — от аркадных автоматов до современных смартфонов. По данным на 2024 год, общее количество проданных копий игры превышает 500 миллионов.
Интересно, что игра оказывается имеет конец. 13-летний геймер смог полностью пройти игру «Тетрис» на NES (Dendy) версии 1989 года, достигнув невероятной скорости в 157 уровней. Это достижение ранее удавалось только нейросети, которая обучалась играть в «Тетрис» в режиме реального времени.
Когда геймер достиг финала, игра остановилась, что свидетельствует о том, что он полностью прошел игру.
Тетрис завоевал популярность благодаря своей простой, но увлекательной механике. Игра позволяет отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на решении головоломок. Роджерс считал, что успех игры объясняется тем, что люди любят заниматься «строительством», которое помогает «разгружать голову». Этот психологический аспект игры делает её привлекательной для людей всех возрастов и профессий.
Тетрис оказал огромное влияние на игровую индустрию. Он стал прародителем жанра головоломок и вдохновил множество разработчиков на создание собственных игр. Многие элементы, впервые появившиеся в Тетрисе, были заимствованы и адаптированы в других играх. Кроме того, успех Тетриса показал, что простота может быть ключевым элементом успешной игры.
В последствие по игре даже сняли одноименный фильм. Главные роли исполнили Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева и Энтони Бойл.