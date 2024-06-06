mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Таксисты Башкирии получают по ₽90 000

Таксисты Башкирии получают по ₽90 000

6 июня 2024, 05:15
Фото: 1MI
В республике Башкортостан зафиксирован самый высокий в стране процент заемщиков-таксистов. Таковы данные исследования одного из МФК, проведенного в 25 регионах России.

Анализ информации по 25 регионам России привел к поразительным результатам: количество заемщиков-таксистов в Башкирии превышает аналогичные показатели Московской и Омской областей на 46% и 45%, соответственно.

Но что делает эту статистику еще более интересной — это разница в заработной плате. Средняя зарплата таксиста из Башкортостана отстает от доходов коллег из Московской области на 20%, а от Омской — на 3%.

Согласно аналитическим данным, в 2024 году средняя заработная плата таксистов составляет: 112 314 рублей в Московской области, 93 870 рублей в Омской области и 91 553 рубля в Башкортостане.

Дополнительные данные говорят о том, что на каждого заемщика-таксиста в Башкортостане приходится в среднем 1,17 займа. Это указывает на повышенную потребность в микрофинансовых услугах в этом регионе по сравнению с другими областями.

Эксперты объясняют такую ситуацию экономическими особенностями региона. Многие таксисты в Башкортостане работают не на себя, а на посредников, что приводит к снижению их доходов. Кроме того, в регионе наблюдается высокая конкуренция на рынке такси, что также сказывается на зарплатах водителей.

Читайте также:
ГАИ устроила пробку под УфойРезню в автобусе в Уфе устроили из-за телефона«Целый день орёт!» Уфимцы оказались недовольны «говорящими» светофорами за ₽7 млн
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Такси#Займы
Подпишитесь
В Уфе школьник получил сотрясение головного мозга после конфликта с мигрантом
Сегодня, 04:48
Год в США, яхты и амбиции: что известно об участнице престижного конкурса из Башкирии
Вчера, 17:03
ГАИ устроила пробку под Уфой
Сегодня, 04:30
60% уфимцев признались в зависимости
Вчера, 15:12
В Башкирии автомобили придавило бетонными плитами
Вчера, 14:58
Поиск пропавших подростков в Башкирии прекращен
Вчера, 14:23
"