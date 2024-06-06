Таксисты Башкирии получают по ₽90 000

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:32
Анализ информации по 25 регионам России привел к поразительным результатам: количество заемщиков-таксистов в Башкирии превышает аналогичные показатели Московской и Омской областей на 46% и 45%, соответственно.
Но что делает эту статистику еще более интересной — это разница в заработной плате. Средняя зарплата таксиста из Башкортостана отстает от доходов коллег из Московской области на 20%, а от Омской — на 3%.
Согласно аналитическим данным, в 2024 году средняя заработная плата таксистов составляет: 112 314 рублей в Московской области, 93 870 рублей в Омской области и 91 553 рубля в Башкортостане.
Дополнительные данные говорят о том, что на каждого заемщика-таксиста в Башкортостане приходится в среднем 1,17 займа. Это указывает на повышенную потребность в микрофинансовых услугах в этом регионе по сравнению с другими областями.
Эксперты объясняют такую ситуацию экономическими особенностями региона. Многие таксисты в Башкортостане работают не на себя, а на посредников, что приводит к снижению их доходов. Кроме того, в регионе наблюдается высокая конкуренция на рынке такси, что также сказывается на зарплатах водителей.