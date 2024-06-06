Таксисты Башкирии получают по ₽90 000

Дополнительные данные говорят о том, что на каждого заемщика-таксиста в Башкортостане приходится в среднем 1,17 займа. Это указывает на повышенную потребность в микрофинансовых услугах в этом регионе по сравнению с другими областями.



Эксперты объясняют такую ситуацию экономическими особенностями региона. Многие таксисты в Башкортостане работают не на себя, а на посредников, что приводит к снижению их доходов. Кроме того, в регионе наблюдается высокая конкуренция на рынке такси, что также сказывается на зарплатах водителей.