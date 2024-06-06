Судьба «Лопатино»: суд вокруг торгового комплекса в Черниковке начнется заново

В 2022 году Рамиль Губайдуллин обратился с иском в Орджоникидзевский районный суд, в очередной раз указывая, что он является собственником нежилых зданий. При этом в предоставлении одного из зданий за плату ему было отказано письмом Министерства земельных и имущественных отношений РБ. Причина в расположении земельного участка на территории второго пояса санитарной охраны источников водоснабжения Уфы, в границах красных линий. Согласно решению суда, следуя принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, земельный участок подлежит предоставлению в собственность владельца зданий без проведения торгов по цене от кадастровой стоимости земельного участка. Отказ ответчика не основан на нормах российского земельного и гражданского права.