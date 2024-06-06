Судьба «Лопатино»: суд вокруг торгового комплекса в Черниковке начнется заново

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Напомним, торговый комплекс построил предприниматель Рамиль Губайдуллин. В середине нулевых он выкупил два разрушающихся здания вместе с земельными участками и на этой территории организовал строительство торгового комплекса, которое завершилось в 2010 году.
Через несколько лет Рамиль Мансурович подарил своему родному брату Даилю по половине доли ТСК и соседней мастерской. Даиль Мансурович подарок принял, но расходы на содержание нести отказался, а вот прибыль — требовал поделить, причем в судебном порядке. С тех пор отношения между братьями испортились. Mkset описывала некоторые случаи, связанные с дележкой комплекса, организованной Даилем Губайдуллиным. В частности, эпизод с разрезанием здания пополам с помощью вертикальной гипсокартонной стены, в результате которого половина комплекса, принадлежащая Рамилю Губайдуллину, оказалась отрезана от жизненно важных коммуникаций. Попытки Рамиля Губайдуллина отменить разделение здания перегородкой остались безуспешными — суд оставался на стороне Даиля Губайдуллина, а ситуация вокруг ТСК «Лопатино» приобрела скандальный оттенок и попала в СМИ.
В 2022 году Рамиль Губайдуллин обратился с иском в Орджоникидзевский районный суд, в очередной раз указывая, что он является собственником нежилых зданий. При этом в предоставлении одного из зданий за плату ему было отказано письмом Министерства земельных и имущественных отношений РБ. Причина в расположении земельного участка на территории второго пояса санитарной охраны источников водоснабжения Уфы, в границах красных линий. Согласно решению суда, следуя принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, земельный участок подлежит предоставлению в собственность владельца зданий без проведения торгов по цене от кадастровой стоимости земельного участка. Отказ ответчика не основан на нормах российского земельного и гражданского права.
В 2023 году Орджоникидзевский районный суд Уфы, наконец, вынес решение, которым признал отсутствующим право собственности Даиля Губайдуллина на половину доли мастерской и обязал Управление Росреестра по РБ снять с кадастрового учета и произвести регистрацию прекращения прав общей долевой собственности. В начале 2024 года было решено, что суд апелляционной инстанции будет рассматривать все дело сначала. По делу была назначена экспертиза, после чего производство по делу было приостановлено.
Казалось бы, решение Орджоникидзевского районного суда поставило точку в многолетнем споре братьев Губайдуллиных за ТСК «Лопатино». Но рассмотрение дела в Верховном суде РБ возобновили в мае. Какие новые детали стоит отметить?
При назначении экспертизы в отношении объекта с кадастровым номером 171 были указаны характеристики другого здания — с номером 146, что внесло путаницу в площадь и кадастровый номер объекта. На эту ошибку было указано во время заседания, но суд ее проигнорировал. Эксперт на замечание о том, что параметры здания не соответствуют данным ЕГРН, ответил, что здание есть, но параметры у него другие, при этом сведения ЕГРН эксперт не сверял.
Отметим и трансформацию здания с кадастровым номером 171 в «помещение», несмотря на представленные договор дарения, актуальные выписки из ЕГРН, решение Шестого кассационного суда, где рассматривалась вышеуказанная техническая ошибка и указывалось на нарушение прав собственника. Согласно решению суда от 3 июня, Даилю Губайдуллину и Ринату Губайдуллину на праве общей долевой собственности принадлежит нежилое помещение лит. Б мастерской площадью 922,3 кв. м (ул. Вологодская, 107а) и земельный участок с кадастровым номером 02:55:030255:15 площадью 602 кв. м, оформленный под здание мастерской. Вопрос истца о том, как можно говорить о «помещении в помещении», остался без ответа, а заявление об описке в решении судья отклонил. Также 3 июня суд объявил о переходе к рассмотрению дела по первой инстанции.
— Еще 18 ноября 2022 года были назначены два судебных заседания, в один день: судьи Алиева в Орджоникидзевском районном суде и судьи Галлямова в Верховном суде по вопросу технической ошибки в отношении земельных участков. Разница между заседаниями — 1 час. На заседании в Верховном суде была назначена экспертиза по земельному участку с кадастровым номером 02:55:030255:15, 02:55:030255:14, 02:55:030255:51. Примечательно, что судья Галлямов уже тогда оперировал сведениями о том, что участок с кадастровым номером 15 имеет площадь 111 квадратных метров, игнорируя данные Росреестра. В результате он постановил, что речь идет о «помещении в помещении», а судья Алиев, не дожидаясь результатов экспертизы и осмотра, вынес решение о том, что земельный участок с кадастровым номером 171 имеет площадь 1110 квадратных метров вместо существующего с 2012 года участка с кадастровым номером 146. Слова судьи Галлямова на заседании 3 июня, заявившего, что Ринат Губайдуллин не является собственником, не оставляют сомнений в исходе дела, — прокомментировала сторона истца.
Также отметим, что по итогам заседания 16 мая Верховный суд РБ принял решение отменить решение Орджоникидзевского суда от 2023 года и отправить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Mkset продолжает следить за развитием событий.