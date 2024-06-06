Страховка для ТКО-концессий: РЭО и ВСК подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказался достаточно эффективным и востребованным инструментом. Об этом заявил Денис Буцаев, заметив, что этим механизмом часто пользуются регионы при создании новых объектов ТКО. Он также отметил, что соглашение со Страховым Домом ВСК позволит существенно уменьшить риски, возникающие при реализации заключенных концессионных соглашений. Об этом пишет gorod55.ru.
В свою очередь, Александр Тарновский отметил, что применение в деятельности РЭО передовых страховых практик может стать одним из элементов гарантий при строительстве в рамках концессионных соглашений. Кроме того, сотрудничество с РЭО окажет положительное влияние и на страховой рынок за счет появления новых специализированных продуктов.
«Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет привнести достойный вклад в развитие экологических инициатив», — подчеркнул Тарновский.
Как отмечается, данное партнерское соглашение заключено с целью поощрения использования инструментов страхования при строительстве объектов обращения с ТКО, включая применение страхования ответственности концессионеров по исполнению концессионных соглашений и развитие инициатив в сфере страхования.
Главная цель РЭО — создание в РФ комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Исполнение нацпроекта «Экология» предполагает сокращение объемов захоронения ТКО, а следовательно, снижение экологической нагрузки на жителей. К 2030 году необходимо довести уровень сортировки ТКО до 100%, а также снизить на 50% объем ТКО, которые направляются на захоронение. Установлено, что достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.