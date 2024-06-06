Страховка для ТКО-концессий: РЭО и ВСК подписали соглашение о сотрудничестве

Механизм государственно-частного партнерства в виде концессионных соглашений в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказался достаточно эффективным и востребованным инструментом. Об этом заявил Денис Буцаев, заметив, что этим механизмом часто пользуются регионы при создании новых объектов ТКО. Он также отметил, что соглашение со Страховым Домом ВСК позволит существенно уменьшить риски, возникающие при реализации заключенных концессионных соглашений. Об этом пишет gorod55.ru.