Скандал с подростком в Уфе освободил две вакансии в суде

Два кресла в Демском районном суде стали вакантны после скандала с делом подростка из Уфы Кости Носырева. 15-летнего юношу осудили за нелегальный оборот наркотиков. Следствие и суд привлекли подростка к ответственности, несмотря на то, что минимальный возраст подсудности по статье — 16 лет. Костя Носырев успел за время разбирательства побывать в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. В итоге, приговор успешно обжаловали.