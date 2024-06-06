Скандал с подростком в Уфе освободил две вакансии в суде

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Объявление о вакансиях Квалификационная коллегия судей Башкортостана дала на официальном сайте ведомства. В сообщении ККС РБ указано, что вакантными оказались должности председателя Демского районного суда Уфы и судьи Демского райсуда Уфы. Последний день приема документов от соискателей — 8 июля 2024 года.
Два кресла в Демском районном суде стали вакантны после скандала с делом подростка из Уфы Кости Носырева. 15-летнего юношу осудили за нелегальный оборот наркотиков. Следствие и суд привлекли подростка к ответственности, несмотря на то, что минимальный возраст подсудности по статье — 16 лет. Костя Носырев успел за время разбирательства побывать в СИЗО, психиатрической больнице и колонии. В итоге, приговор успешно обжаловали.
В конце мая 2024 года трех судей, рассматривавших уголовное дело Кости Носырева — одного из ВС и двух районного уровня — признали виновными в нарушении и отправили в отставку.