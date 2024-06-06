Семьи Башкирии бесплатно будут ездить и гулять

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Основной целью закона является улучшение социальной защиты и повышение качества жизни таких семей, которые имеют трех и более детей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Один из ключевых аспектов нового закона — установление права на бесплатное посещение различных культурно-образовательных заведений, таких как музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Это значительный шаг в сторону доступности культурного наследия для всех слоев общества.
Другой важной новацией является предоставление дополнительных льгот для обучающихся из многодетных семей. Теперь дети из таких семей будут иметь право на бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме такси) и городским наземным электрическим транспортом.
Представленная министром семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленарой Ивановой программа бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей является значимым шагом к созданию равноправных условий для всех граждан. Согласно заявлениям министра, уже по завершении текущего учебного года около 2,5 тысяч семей смогут воспользоваться данной возможностью без ограничений по доходам. Финансирование программы предусмотрено в региональном бюджете на 2024 год и период 2025–2026 годов.
Кроме того, на заседании были одобрены не только изменения в региональном законодательстве, но и федеральные законы, направленные на оптимизацию системы налогообложения корпоративных и личных доходов.