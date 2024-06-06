Семьи Башкирии бесплатно будут ездить и гулять

Представленная министром семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленарой Ивановой программа бесплатного проезда в общественном транспорте для детей из многодетных семей является значимым шагом к созданию равноправных условий для всех граждан. Согласно заявлениям министра, уже по завершении текущего учебного года около 2,5 тысяч семей смогут воспользоваться данной возможностью без ограничений по доходам. Финансирование программы предусмотрено в региональном бюджете на 2024 год и период 2025–2026 годов.