РФ и Турция запустят систему сбора и переработки текстиля в российских городах

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По словам Дениса Буцаева, в Российской Федерации только около 1% отходов текстильных изделий отправляется на переработку, а система их сбора мало развита, сообщает издание 56orb.ru. При этом, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла, необходимо эффективно выстроить инфраструктуру сбора текстильных отходов. Но для стимулирования сбора текстильных отходов и создания необходимой инфраструктуры требуется также создание объектов утилизации таких отходов.
Российский экологический оператор совместно с турецкой компанией AJ International Group будет заниматься развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории России.
Сотрудничество AJ International Group и Российского экологического оператора направлено на совершенствование системы обращения с текстильными отходами, снижение объемов захоронения таких отходов и улучшение экологической обстановки в стране.
В рамках заключенного соглашения планируется реализация проекта, предполагающего строительство на территории России предприятий по утилизации текстильных отходов и создание целой системы по сбору бывших в употреблении текстильных изделий, а также утилизации таких отходов. Объекты по утилизации текстильных отходов планируют построить на территории Москвы или Московской области.
Компания уже начала устанавливать боксы по приему одежды от граждан в подмосковных городах.
AJ International Group занимается восстановлением и переработкой одежды, бывшей в употреблении. У предприятия есть собственные центры сбора и переработки текстильных отходов в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Южной Корее и других странах.
ППК «Российский экологический оператор» выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.