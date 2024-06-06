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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

РФ и Турция запустят систему сбора и переработки текстиля в российских городах

РФ и Турция запустят систему сбора и переработки текстиля в российских городах

6 июня 2024, 10:38
В рамках Петербургского международного экономического форума глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и основатель компании AJ International Group из Турции Абдулжелил Шерифоглу 6 июня подписали соглашение о создании в городах России системы сбора и переработки отходов текстиля.

По словам Дениса Буцаева, в Российской Федерации только около 1% отходов текстильных изделий отправляется на переработку, а система их сбора мало развита, сообщает издание 56orb.ru. При этом, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла, необходимо эффективно выстроить инфраструктуру сбора текстильных отходов. Но для стимулирования сбора текстильных отходов и создания необходимой инфраструктуры требуется также создание объектов утилизации таких отходов.

Российский экологический оператор совместно с турецкой компанией AJ International Group будет заниматься развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории России.

Сотрудничество AJ International Group и Российского экологического оператора направлено на совершенствование системы обращения с текстильными отходами, снижение объемов захоронения таких отходов и улучшение экологической обстановки в стране.

В рамках заключенного соглашения планируется реализация проекта, предполагающего строительство на территории России предприятий по утилизации текстильных отходов и создание целой системы по сбору бывших в употреблении текстильных изделий, а также утилизации таких отходов. Объекты по утилизации текстильных отходов планируют построить на территории Москвы или Московской области.

Компания уже начала устанавливать боксы по приему одежды от граждан в подмосковных городах.

AJ International Group занимается восстановлением и переработкой одежды, бывшей в употреблении. У предприятия есть собственные центры сбора и переработки текстильных отходов в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Южной Корее и других странах.

ППК «Российский экологический оператор» выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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