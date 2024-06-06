РФ и Турция запустят систему сбора и переработки текстиля в российских городах

По словам Дениса Буцаева, в Российской Федерации только около 1% отходов текстильных изделий отправляется на переработку, а система их сбора мало развита, сообщает издание 56orb.ru. При этом, чтобы построить в стране экономику замкнутого цикла, необходимо эффективно выстроить инфраструктуру сбора текстильных отходов. Но для стимулирования сбора текстильных отходов и создания необходимой инфраструктуры требуется также создание объектов утилизации таких отходов.