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Updated Сегодня, 09:42

РЭО и Тульская область начнут создавать объекты обращения с отходами в регионе

РЭО и Тульская область начнут создавать объекты обращения с отходами в регионе

6 июня 2024, 09:42
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами.

Совместными усилиями стороны намерены создать в регионе кластер перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырье для производства новых видов продукции.

Соответствующие договоренности были достигнуты 6 июня на полях ПМЭФ-2024. Со стороны РЭО документ подписал гендиректор Денис Буцаев, со стороны Тульской области — врио губернатора Дмитрий Миляев, передает gorod55.ru.

Как отметил Буцаев, регион имеет все шансы досрочно выполнить показатели по переработке и утилизации отходов к 2030 году.

Подписанное соглашение позволит в рамках экономики замкнутого цикла создать в Тульской области кластер перерабатывающих и утилизирующих предприятий, они будут получать вторсырье для производства новых видов продукции.

Дмитрий Миляев заявил, что РЭО играет большую роль в совершенствовании системы обращения с ТКО в области и создании новых объектов, отвечающих всем требованиям в сфере охраны окружающей среды. Правительство Тульской области продолжит конструктивно взаимодействовать с РЭО, добавил врио губернатора.

На встрече стороны обсудили вопросы строительства комплексного объекта обращения с ТКО в Узловском районе Тульской области. Также предметом внимания явились проведение в следующем месяце отраслевого мероприятия в регионе и ввод в эксплуатацию комплекса переработки отходов в Туле.

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