РЭО и Тульская область начнут создавать объекты обращения с отходами в регионе

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Совместными усилиями стороны намерены создать в регионе кластер перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырье для производства новых видов продукции.
Соответствующие договоренности были достигнуты 6 июня на полях ПМЭФ-2024. Со стороны РЭО документ подписал гендиректор Денис Буцаев, со стороны Тульской области — врио губернатора Дмитрий Миляев, передает gorod55.ru.
Как отметил Буцаев, регион имеет все шансы досрочно выполнить показатели по переработке и утилизации отходов к 2030 году.
Подписанное соглашение позволит в рамках экономики замкнутого цикла создать в Тульской области кластер перерабатывающих и утилизирующих предприятий, они будут получать вторсырье для производства новых видов продукции.
Дмитрий Миляев заявил, что РЭО играет большую роль в совершенствовании системы обращения с ТКО в области и создании новых объектов, отвечающих всем требованиям в сфере охраны окружающей среды. Правительство Тульской области продолжит конструктивно взаимодействовать с РЭО, добавил врио губернатора.
На встрече стороны обсудили вопросы строительства комплексного объекта обращения с ТКО в Узловском районе Тульской области. Также предметом внимания явились проведение в следующем месяце отраслевого мероприятия в регионе и ввод в эксплуатацию комплекса переработки отходов в Туле.