РЭО и Тульская область начнут создавать объекты обращения с отходами в регионе

На встрече стороны обсудили вопросы строительства комплексного объекта обращения с ТКО в Узловском районе Тульской области. Также предметом внимания явились проведение в следующем месяце отраслевого мероприятия в регионе и ввод в эксплуатацию комплекса переработки отходов в Туле.