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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Погода в Уфе готовит сюрпризы

Погода в Уфе готовит сюрпризы

6 июня 2024, 09:52
Фото: 1MI
После крайне щедрого на неприятные моменты мая его эстафету уверенно подхватил июнь, если судить по прогнозам синоптиков.

Синоптики прогнозируют в Башкирии град и ливни, сообщает республиканский Государственный комитет по Чрезвычайным ситуациям. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает жителей региона об осадках и усилении ветра на фоне летней жары.

Так, на пятницу, 7 июня, в Башкирии прогноз следующий. Грозы, ливни, град, усиление ветра до 20 м/с при ночной температуре +13…+18С° и дневной — +24…+29С°. В Уфе чуть спокойнее: дожди с грозами и порывы ветра скоростью до 16 м/с. Ночью в региональной столице ожидается +14…+16 С°, а днем +26…+28 С°.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Погода#Башкортостан#Град#Ливни#Летняя жара
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