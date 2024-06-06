Погода в Уфе готовит сюрпризы

Так, на пятницу, 7 июня, в Башкирии прогноз следующий. Грозы, ливни, град, усиление ветра до 20 м/с при ночной температуре +13…+18С° и дневной — +24…+29С°. В Уфе чуть спокойнее: дожди с грозами и порывы ветра скоростью до 16 м/с. Ночью в региональной столице ожидается +14…+16 С°, а днем +26…+28 С°.