Певец из Башкирии шокировал интервью

Элвин Грей также рассказал о непростых моментах в своей творческой жизни. После того как он оглох на оба уха, он впал в депрессию и начал злоупотреблять алкоголем. В этот период от него отвернулись многие, но были и настоящие друзья, которые поддержали его в трудную минуту.