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Певец из Башкирии шокировал интервью

Певец из Башкирии шокировал интервью

6 июня 2024, 08:51
Фото: Critik 7
Элвин Грей рассказал Башкирской домохозяйке о своих тайнах.

Элвин Грей, любимец миллионов и звезда Башкирии, дал эксклюзивное интервью популярному блогеру Миляуше Шайхелислямовой, известной как Башкирская Домохозяйка. Интервью было проникнуто откровенностью, и артист поделился ранее неизвестными фактами своей жизни. Беседа прошла за кухонным столом в домашней атмосфере.

Несмотря на долгие годы популярности в Татарстане, Элвин Грей признался, что многие в регионе до сих пор не знают его настоящего имени — Радик Юльякшин. Артист живет в частном доме в Казани, где его гараж превратился в импровизированную студию. Для создания атмосферы освещения в студии певец использовал пустые бутылки из-под алкоголя, выпитого во время туров.

Вопреки общепринятому мнению, Элвин Грей не обладает музыкальным образованием. Все свои знания он приобретал самостоятельно, в том числе, через интернет. Мама звезды вспоминая его детство рассказывает, что с малых лет Элвин Грей любил стучать по разным предметам создавая мелодию и с детства играл на баяне и курае.

Элвин Грей также рассказал о непростых моментах в своей творческой жизни. После того как он оглох на оба уха, он впал в депрессию и начал злоупотреблять алкоголем. В этот период от него отвернулись многие, но были и настоящие друзья, которые поддержали его в трудную минуту.

В музыкальной карьере Элвина Грея так же часто можно услышать его песни в дуэте с другими артистами. Он объяснил это взаимным пиаром.

— Во-первых, слушатели другого артиста, кто не слушал меня, начнут слушать, и наоборот. Я никогда не обламываюсь перепеть песню, — рассказывает певец.

Важным фактом стала информация об операции по уменьшению мочек уха у звезды. Эта новость вызывает большой интерес у фанатов и является первой информацией такого плана для широкой публики.

Видео: Critik 7

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