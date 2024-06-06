Отключение света в Уфе превратилось в уголовку

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В марте 2024 года жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы оказались на приемлемом расстоянии от хаоса, когда аварийное отключение электроэнергии парализовало обычный ритм их жизни. Более 50 многоквартирных домов остались без света, а также в зоне коммунальной аварии оказались образовательные учреждения, социальные центры и другие объекты инфраструктуры. Светофоры перестали работать, уличное освещение погасло, а камеры видеонаблюдения застыли в одном моменте.
Прокуратура Калининского района Уфы не смогла игнорировать серьезность ситуации и приступила к проверке случившегося. Результатами надзорных мероприятий стала выявленная причина аварии — замыкание и оплавление силового кабеля на подстанции «Северна». Это и привело к серьезным последствиям для жителей района, считают в ведомстве.
В ответ на выявленные нарушения прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статьям УК РФ: ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 215.1 (незаконное прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии).
Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.