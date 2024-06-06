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Отключение света в Уфе превратилось в уголовку

Отключение света в Уфе превратилось в уголовку

6 июня 2024, 10:15
Фото: 1MI
Жители Черниковки почти сутки просидели без света из-за аварии на подстанции. Прокуратура усмотрела в этом преступление и возбудила уголовное дело.

В марте 2024 года жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы оказались на приемлемом расстоянии от хаоса, когда аварийное отключение электроэнергии парализовало обычный ритм их жизни. Более 50 многоквартирных домов остались без света, а также в зоне коммунальной аварии оказались образовательные учреждения, социальные центры и другие объекты инфраструктуры. Светофоры перестали работать, уличное освещение погасло, а камеры видеонаблюдения застыли в одном моменте.

Прокуратура Калининского района Уфы не смогла игнорировать серьезность ситуации и приступила к проверке случившегося. Результатами надзорных мероприятий стала выявленная причина аварии — замыкание и оплавление силового кабеля на подстанции «Северна». Это и привело к серьезным последствиям для жителей района, считают в ведомстве.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статьям УК РФ: ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 215.1 (незаконное прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии).

Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

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