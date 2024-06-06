Отключение света в Уфе превратилось в уголовку

В марте 2024 года жители Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы оказались на приемлемом расстоянии от хаоса, когда аварийное отключение электроэнергии парализовало обычный ритм их жизни. Более 50 многоквартирных домов остались без света, а также в зоне коммунальной аварии оказались образовательные учреждения, социальные центры и другие объекты инфраструктуры. Светофоры перестали работать, уличное освещение погасло, а камеры видеонаблюдения застыли в одном моменте.